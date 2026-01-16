Toscano, contra el diputado libertario Huesen: "Ni siquiera es de ignorante"

El vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo “Fredy” Toscano (Compromiso Tucumán), salió al cruce del diputado nacional de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, por sus críticas a las políticas alimentarias que implementa el Gobierno provincial.
“Estamos en un país donde, en el último año, se han perdido 220.000 fuentes de trabajo. Nadie quiere tener un 30% de pobreza, tampoco chicos malnutridos. Pero no se puede decir que la política alimentaria es un gasto. Hay que ser serios”, afirmó el legislador, que está en ejercicio interinamente de la Vicegobernación.
Huesen había cuestionado el balance del Ministerio de Desarrollo Social referido a la aplicación de más de $130.000 millones en distintos programas destinados a sectores vulnerables de la provincia, específicamente, para alimentación. “Lo quieren vender como inversión. No, señores: es la demostración más cabal del deterioro de la economía tucumana. ¡Festejan tener que atender a más pobres!”, afirmó el ex bussista.
Toscano salió al cruce del libertario, y remarcó que “la mayoría de los países desarrollados tienen seis horas de clases”. “Eso tiene que ver con la educación, pero además, significa que los chicos están mejor nutridos. Las políticas alimentarias deben ser algo en lo que todos estemos de acuerdo, como educación y seguridad”, planteó.
El legislador, que se encuentra a cargo del Poder Legislativo por el corrimiento en el Gobierno provincial -Miguel Acevedo está al frente del Ejecutivo-, advirtió que “el Estado no puede estar ausente ante la realidad que se vive”. “Tenemos que trabajar para lograr soluciones de fondo, pero eso es algo a largo plazo. Hay que resolver lo coyuntural”, indicó. Además, consideró que expresarse en contra de la aplicación de políticas alimentarias, como hizo Huesen, “ni siquiera es de ignorante”. “Alguien que no quiere atender las necesidades de su país no debería tener un cargo público. No se puede mirar para el costado. Hay algo que como políticos y como sociedad no podemos naturalizar: discutir estadísticas mientras hay chicos que hoy se van a dormir con hambre”, añadió.
Toscano puso el foco en el impacto del desempleo, y remarcó que “hay más de 220.000 hogares que todos los días se preguntan cómo poner un plato de comida en la mesa”. “Son madres y padres que hacen malabares para estirar lo poco que tienen. Y son niños que crecen con una nutrición que no alcanza para desarrollarse como merecen. Pero no me sorprende que un diputado nacional que llegó a su banca de casualidad sea un ignorante. Lo más preocupante es que tenga una opinión cruel. No es solo una diferencia de opinión: es una mirada que desconoce la urgencia social y la dimensión humana del problema”, agregó. Toscano sostuvo que “nadie puede celebrar la pobreza, pero tampoco se puede permitir que el Estado esté ausente”. “Un país puede discutir modelos económicos, ideologías y caminos políticos. Pero hay una línea que no se cruza: la de la infancia. Cuando hablamos de alimentación infantil, no hablamos de banderas partidarias, hablamos de derechos humanos básicos. Lo mínimo que puede hacer un Estado es garantizar que ningún chico pague con su cuerpo y su futuro las crisis de los adultos. Porque un niño con hambre hoy es un problema social mañana. Y un país que no cuida a sus chicos, se está rindiendo ante su propio futuro”, sostuvo.
En ese sentido, consideró “un avance” que se haya implementado la Tarjeta Alimentar, ya que “sólo se puede comprar alimentos” con ese programa, que alcanza a unos 100.000 titulares. “Podemos tener diferencias. Pero con los niños, no”, cerró Toscano.