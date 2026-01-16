Toscano, contra el diputado libertario Huesen: "Ni siquiera es de ignorante"

Toscano puso el foco en el impacto del desempleo, y remarcó que “hay más de 220.000 hogares que todos los días se preguntan cómo poner un plato de comida en la mesa”. “Son madres y padres que hacen malabares para estirar lo poco que tienen. Y son niños que crecen con una nutrición que no alcanza para desarrollarse como merecen. Pero no me sorprende que un diputado nacional que llegó a su banca de casualidad sea un ignorante. Lo más preocupante es que tenga una opinión cruel. No es solo una diferencia de opinión: es una mirada que desconoce la urgencia social y la dimensión humana del problema”, agregó. Toscano sostuvo que “nadie puede celebrar la pobreza, pero tampoco se puede permitir que el Estado esté ausente”. “Un país puede discutir modelos económicos, ideologías y caminos políticos. Pero hay una línea que no se cruza: la de la infancia. Cuando hablamos de alimentación infantil, no hablamos de banderas partidarias, hablamos de derechos humanos básicos. Lo mínimo que puede hacer un Estado es garantizar que ningún chico pague con su cuerpo y su futuro las crisis de los adultos. Porque un niño con hambre hoy es un problema social mañana. Y un país que no cuida a sus chicos, se está rindiendo ante su propio futuro”, sostuvo.