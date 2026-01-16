"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

Después de varias semanas de incertidumbre y de negociaciones cruzadas, Guillermo “Bebe” Acosta definió su futuro: será refuerzo de San Martín de San Juan para disputar la Primera Nacional.
El mediocampista llegó a un acuerdo con el club sanjuanino luego de rescindir su contrato con Atlético Tucumán, una salida que se precipitó tras un fuerte encontronazo con la dirigencia del “Decano”. Acosta había sido uno de los referentes del plantel que había salido a cruzar a los dirigentes a raíz de una deuda por premios, en la antesala al último partido contra San Lorenzo por el torneo Clausura 2025. A partir de allí, la relación no tuvo retorno; "Bebe" quedó en libertad de acción y comenzó a analizar alternativas para continuar su carrera.
Durante ese período, el volante esperó hasta último momento la posibilidad de recibir una oferta de Primera División. Sin embargo, ese llamado nunca llegó y el paso de los días fue achicando el margen de maniobra. Con el mercado avanzando y la necesidad de definir su próximo destino, San Martín de San Juan apareció como una opción concreta y terminó cerrando la operación.
Desde la institución sanjuanina confirmaron que el acuerdo ya está sellado y que sólo restan los pasos formales. “El lunes será presentado”, le aseguró un vocero del club a LA GACETA, dando por terminada una negociación que tuvo más de una vuelta antes de resolverse.
De esta manera, “Bebe” Acosta iniciará una nueva etapa en su carrera dentro de la Primera Nacional, con el objetivo de convertirse en una pieza importante en el mediocampo "verdinegro" y aportar experiencia en una categoría exigente y extensa. Para el futbolista, se trata de un nuevo comienzo tras un cierre turbulento en Tucumán y la chance de volver a sentirse protagonista en un contexto competitivo.