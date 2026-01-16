"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

El mediocampista llegó a un acuerdo con el club sanjuanino luego de rescindir su contrato con Atlético Tucumán, una salida que se precipitó tras un fuerte encontronazo con la dirigencia del “Decano”. Acosta había sido uno de los referentes del plantel que había salido a cruzar a los dirigentes a raíz de una deuda por premios, en la antesala al último partido contra San Lorenzo por el torneo Clausura 2025. A partir de allí, la relación no tuvo retorno; "Bebe" quedó en libertad de acción y comenzó a analizar alternativas para continuar su carrera.