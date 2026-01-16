Spartak Moscú ofreció 9 millones de dólares por "Changuito" Zeballos

Tras un cierre de 2025 en el que Exequiel "Changuito" Zeballos recuperó su explosividad y se convirtió en la pieza más desequilibrante de Boca Juniors, los sondeos desde el exterior no tardaron en aparecer. En las últimas horas, el interés más concreto llegó desde Rusia, específicamente de Spartak Moscú, equipo que intentó iniciar gestiones por el talentoso santiagueño. Sin embargo, la respuesta desde el entorno del jugador y el club fue tajante, dejando claro que el juvenil no saldrá de la institución por cifras que no se acerquen a su valor real de mercado.