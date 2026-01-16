Spartak Moscú ofreció 9 millones de dólares por "Changuito" Zeballos

Tras un cierre de 2025 en el que Exequiel "Changuito" Zeballos recuperó su explosividad y se convirtió en la pieza más desequilibrante de Boca Juniors, los sondeos desde el exterior no tardaron en aparecer. En las últimas horas, el interés más concreto llegó desde Rusia, específicamente de Spartak Moscú, equipo que intentó iniciar gestiones por el talentoso santiagueño. Sin embargo, la respuesta desde el entorno del jugador y el club fue tajante, dejando claro que el juvenil no saldrá de la institución por cifras que no se acerquen a su valor real de mercado.
La dirigencia del conjunto moscovita estableció un contacto informal para presentar una oferta que rondaba los 9 millones de dólares. El monto fue considerado insuficiente y ni siquiera llegó a ser evaluado en las oficinas de La Bombonera. La representación del futbolista optó por frenar la gestión de inmediato, entendiendo que la postura de Boca Juniors es inflexible: el club solo aceptaría desprenderse de su joya por su cláusula de rescisión actual, de 20 millones de dólares.
Ante el asedio de clubes extranjeros, la comisión directiva liderada por Juan Román Riquelme ya puso en marcha un plan estratégico para asegurar la continuidad del jugador. Conscientes de que su vínculo actual vence en diciembre de 2026, la intención es ofrecerle una renovación de contrato por los próximos tres o cuatro años. Este nuevo acuerdo no solo incluiría una mejora salarial sustancial que esté a la altura de su rol como figura del plantel, sino también una elevación de su cláusula de salida para evitar una ejecución imprevista desde el exterior.
Este acercamiento del fútbol ruso se suma al interés que ya había manifestado Flamengo semanas atrás. Para el cuerpo técnico xeneize, el extremo es hoy una pieza inamovible y el principal argumento ofensivo del equipo, especialmente tras su destacada actuación en el último Superclásico.
El jugador, por su parte, se muestra a gusto con su presente y valora el respaldo recibido por parte de sus compañeros y la dirigencia durante el proceso de recuperación de su lesión. Por el momento, cualquier interesado en llevarse al "Changuito" deberá presentar números mucho más agresivos si pretende que en La Boca accedan a negociar.