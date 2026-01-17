Secciones
SociedadEducación

Desde Salta, el Conicet avanza en la producción de biosurfactantes hechos con desechos de la empresa Ledesma

El proyecto apunta a producir biosurfactantes, compuestos biodegradables que actúan como tensioactivos naturales y que pueden usarse en cosmética, alimentos, limpieza y agricultura.

Investigadores del CONICET trabajan junto a la empresa Ledesma para optimizar la producción de compuestos naturales con potencial industrial Investigadores del CONICET trabajan junto a la empresa Ledesma para optimizar la producción de compuestos naturales con potencial industrial Conicet
Hace 4 Hs

En un laboratorio del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), investigadoras trabajan en cultivos bacterianos que, lejos de ser un experimento más, forman parte de un proyecto que busca transformar subproductos industriales en moléculas biodegradables. La iniciativa se centra en la producción de biosurfactantes, compuestos naturales con múltiples usos y valor industrial.

El trabajo se realiza dentro de un convenio firmado en 2024 entre el Conicet, la Universidad Nacional de Salta y la empresa Ledesma. El objetivo es optimizar la producción de estas moléculas utilizando una bacteria aislada de efluentes industriales de la propia empresa.

Para estudiantes y graduados de Ingeniería Química, Bioquímica, Biotecnología o Ciencias Ambientales, la línea de investigación puede resultar especialmente atractiva por su vínculo con procesos industriales y tecnologías sustentables.

El experimento que conecta residuos industriales y compuestos biodegradables

Los biosurfactantes son sustancias tensioactivas de origen biológico. Según explica la responsable técnica del proyecto, Verónica Irazusta, estas moléculas se biodegradan y presentan capacidades superiores a las alternativas sintéticas. El principal desafío es el costo de producción, motivo por el cual el equipo trabaja con subproductos industriales como melaza o vinaza para reducir gastos y aprovechar materiales disponibles.

El proyecto utiliza efluentes o subproductos de Ledesma como medio de cultivo para los microorganismos que producen los biosurfactantes. Este enfoque permite avanzar en métodos más económicos y, al mismo tiempo, aportar una alternativa sustentable para el manejo de desechos industriales.

La generación que investiga: jóvenes dentro del laboratorio

El equipo está integrado por Agustina Viltes Sánchez, becaria del CONICET, junto con las científicas responsables Verónica Irazusta y Verónica Rajal. En el laboratorio realizan tareas vinculadas al cultivo bacteriano, la inoculación del biorreactor y el seguimiento del proceso productivo.

Las imágenes del proyecto muestran parte de esa dinámica: preparación de materiales, controles sobre el biorreactor y análisis de los cultivos. Estas actividades forman parte del recorrido habitual de quienes se inician en investigación dentro de áreas como procesos químicos, microbiología o tecnologías ambientales.

Un convenio que impulsa la producción y la infraestructura

La colaboración con Ledesma se inició tiempo atrás con la búsqueda de subproductos que pudieran servir como fuente de energía para bacterias productoras de biosurfactantes. Tras varias reuniones y resultados preliminares, el vínculo derivó en el convenio actual.

Ese acuerdo permitió incorporar al laboratorio un biorreactor de siete litros, un avance relevante para el INIQUI y la Universidad Nacional de Salta. La empresa también destaca el potencial del desarrollo, dado que los biosurfactantes tienen aplicaciones en industrias como la farmacéutica, la alimenticia, la cosmética y la agrícola.

De las bacterias a los productos cotidianos

Los biosurfactantes disminuyen la tensión superficial del agua, una propiedad que los vuelve útiles en la formulación de detergentes, emulsiones, productos alimenticios y cosmética. Su biodegradabilidad los posiciona como una alternativa más sustentable frente a los compuestos sintéticos.

El proyecto muestra cómo la articulación entre investigación pública y sector industrial puede generar desarrollos con impacto ambiental y productivo. Y, al mismo tiempo, visibiliza el trabajo de jóvenes científicas que investigan desde el NOA tecnologías con potencial industrial.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ConicetFacultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Morir por nada
2

Morir por nada

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá
3

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”
4

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas
5

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas
6

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Más Noticias
La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

Comentarios