Desde Salta, el Conicet avanza en la producción de biosurfactantes hechos con desechos de la empresa Ledesma

En un laboratorio del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), investigadoras trabajan en cultivos bacterianos que, lejos de ser un experimento más, forman parte de un proyecto que busca transformar subproductos industriales en moléculas biodegradables. La iniciativa se centra en la producción de biosurfactantes, compuestos naturales con múltiples usos y valor industrial.
El trabajo se realiza dentro de un convenio firmado en 2024 entre el Conicet, la Universidad Nacional de Salta y la empresa Ledesma. El objetivo es optimizar la producción de estas moléculas utilizando una bacteria aislada de efluentes industriales de la propia empresa.
Para estudiantes y graduados de Ingeniería Química, Bioquímica, Biotecnología o Ciencias Ambientales, la línea de investigación puede resultar especialmente atractiva por su vínculo con procesos industriales y tecnologías sustentables.
El experimento que conecta residuos industriales y compuestos biodegradables
Los biosurfactantes son sustancias tensioactivas de origen biológico. Según explica la responsable técnica del proyecto, Verónica Irazusta, estas moléculas se biodegradan y presentan capacidades superiores a las alternativas sintéticas. El principal desafío es el costo de producción, motivo por el cual el equipo trabaja con subproductos industriales como melaza o vinaza para reducir gastos y aprovechar materiales disponibles.
El proyecto utiliza efluentes o subproductos de Ledesma como medio de cultivo para los microorganismos que producen los biosurfactantes. Este enfoque permite avanzar en métodos más económicos y, al mismo tiempo, aportar una alternativa sustentable para el manejo de desechos industriales.
La generación que investiga: jóvenes dentro del laboratorio
El equipo está integrado por Agustina Viltes Sánchez, becaria del CONICET, junto con las científicas responsables Verónica Irazusta y Verónica Rajal. En el laboratorio realizan tareas vinculadas al cultivo bacteriano, la inoculación del biorreactor y el seguimiento del proceso productivo.
Las imágenes del proyecto muestran parte de esa dinámica: preparación de materiales, controles sobre el biorreactor y análisis de los cultivos. Estas actividades forman parte del recorrido habitual de quienes se inician en investigación dentro de áreas como procesos químicos, microbiología o tecnologías ambientales.
Un convenio que impulsa la producción y la infraestructura
La colaboración con Ledesma se inició tiempo atrás con la búsqueda de subproductos que pudieran servir como fuente de energía para bacterias productoras de biosurfactantes. Tras varias reuniones y resultados preliminares, el vínculo derivó en el convenio actual.
Ese acuerdo permitió incorporar al laboratorio un biorreactor de siete litros, un avance relevante para el INIQUI y la Universidad Nacional de Salta. La empresa también destaca el potencial del desarrollo, dado que los biosurfactantes tienen aplicaciones en industrias como la farmacéutica, la alimenticia, la cosmética y la agrícola.
De las bacterias a los productos cotidianos
Los biosurfactantes disminuyen la tensión superficial del agua, una propiedad que los vuelve útiles en la formulación de detergentes, emulsiones, productos alimenticios y cosmética. Su biodegradabilidad los posiciona como una alternativa más sustentable frente a los compuestos sintéticos.
El proyecto muestra cómo la articulación entre investigación pública y sector industrial puede generar desarrollos con impacto ambiental y productivo. Y, al mismo tiempo, visibiliza el trabajo de jóvenes científicas que investigan desde el NOA tecnologías con potencial industrial.