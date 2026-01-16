Los hinchas de San Martín deberán esperar: la AFA postergó el arranque de la Primera Nacional

El inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional sufrió una modificación que impacta de lleno en la planificación de San Martín. Cuando todo estaba encaminado para que el “Santo” debutara el 7 de febrero a las 20, en La Ciudadela, frente a Patronato, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que el arranque del campeonato fue postergado una semana y comenzará finalmente el 14 de febrero.