Los hinchas de San Martín deberán esperar: la AFA postergó el arranque de la Primera Nacional

El debut del "Santo" como local frente a Patronato se correrá una semana luego de que la AFA confirmara el inicio del torneo para el 14 de febrero.

UNA SEMANA MÁS. El debut estaba programado para el 7 de febrero, pero finalmente será el 14 de ese mes. UNA SEMANA MÁS. El debut estaba programado para el 7 de febrero, pero finalmente será el 14 de ese mes. Archivo LA GACETA
Hace 1 Hs

El inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional sufrió una modificación que impacta de lleno en la planificación de San Martín. Cuando todo estaba encaminado para que el “Santo” debutara el 7 de febrero a las 20, en La Ciudadela, frente a Patronato, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que el arranque del campeonato fue postergado una semana y comenzará finalmente el 14 de febrero.

La decisión fue comunicada a los clubes de la categoría a través de un breve pero contundente comunicado publicado en la web oficial de la AFA. Allí se informó que “se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División ‘B’, quedando fijada para el 14 de febrero de 2026”, mientras que se mantiene para el 21 de febrero el comienzo del torneo de la Primera División C.

De esta manera, el debut de San Martín en el nuevo torneo deberá esperar siete días más, aunque se mantiene la expectativa. En principio, la postergación no altera el orden de las fechas, sino únicamente el inicio del calendario.

La medida responde, según se explicó desde la casa madre del fútbol argentino, a la necesidad de reordenar el cronograma de la temporada, en un contexto atravesado por cuestiones organizativas, ajustes logísticos y la planificación integral de las competencias del ascenso. La Primera Nacional, considerada la categoría más federal del país, reúne a clubes de todo el territorio argentino, con viajes extensos, calendarios exigentes y una estructura que requiere precisión en cada detalle.

¿Qué implica para San Martín este cambio en el calendario?

Para San Martín, la confirmación implica extender la pretemporada, recalibrar cargas físicas y ajustar el cronograma de trabajos que el cuerpo técnico viene desarrollando en el complejo “Natalio Mirkin”. El plantel, que atraviesa semanas intensas de preparación y amistosos, contará con un margen adicional para consolidar funcionamiento, integrar refuerzos y llegar con mayor rodaje al estreno oficial.

