Murió Bibi, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury: su historia y la enfermedad que padecía

Jones detalló que Bibi nació con cordoma, una enfermedad que condicionó su vida y la llevó a trabajar contrarreloj en el libro durante cuatro años, incluso cuando su salud era muy delicada. Tras un período de remisión y un posterior agravamiento, decidió contactar a la escritora: había leído El amor de mi vida (2021) y le escribió que era el retrato más cercano al “verdadero Freddie”, muy distinto —según ella— a la versión de Bohemian Rhapsody, aunque advirtió que todavía había aspectos que debían salir a la luz.