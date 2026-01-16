Secciones
EspectáculosFamosos

Murió Bibi, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury: su historia y la enfermedad que padecía

La mujer apodada Bibi apareció públicamente tras un libro basado en los supuestos diarios de Freddie Mercury. Su historia estuvo llena de controversias y su muerte se debió a una enfermedad que padecía desde nacimiento.

Murió Bibi, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury tras batallar con un tipo raro de cáncer Murió Bibi, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury tras batallar con un tipo raro de cáncer Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

La noticia de la muerte de Bibi, la mujer que durante años fue señalada en medios y redes como la supuesta hija secreta de Freddie Mercury, sacudió nuevamente el universo de Queen y reavivó uno de los mitos más persistentes en torno al líder de la banda. Su nombre había circulado intermitentemente desde comienzos de los años 2000, siempre envuelto en versiones contradictorias, testimonios cruzados y la ausencia de una confirmación oficial por parte del entorno del músico.

"La reina del flow 3": cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

La reina del flow 3: cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

Más allá de la polémica sobre su vínculo con el icónico cantante, Bibi se había convertido en una figura de interés para fanáticos y periodistas por el modo en que su historia dialogaba con el legado de Mercury: una vida atravesada por el misterio, la fama y las preguntas sin respuesta. Su fallecimiento abre ahora un nuevo capítulo en esa trama y vuelve a poner bajo la lupa un relato que nunca terminó de resolverse.

La noticia de la muerte de Bibi, a los 48 años, fue confirmada por su viudo Thomas, quien explicó a The Daily Mail que Bibi murió “en paz tras una larga batalla contra el cordoma”, un cáncer poco frecuente de columna. La mujer era médica de profesión, y tiene dos hijos de nueve y siete años. Sus cenizas fueron esparcidas en los Alpes, en cumplimiento de un deseo familiar.

Murió Bibi, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury: quién era y por qué su existencia generó polémica

El nombre de Bibi permaneció en las sombras por más de 40 años y recién se hizo público recientemente con la aparición de Love, Freddie, el libro de Lesley-Ann Jones que, según la autora, se basó en diarios personales que Mercury le dejó a su supuesta hija antes de fallecer. Pese a esto, Mary Austin (ex pareja del cantante) rechazó de manera categórica tanto la existencia de esos escritos como la de una hija secreta del cantante.

Jones afirmó que Freddie la llamaba cariñosamente “Bibi”, “trésor (tesoro)” y “ranita”, y que varias canciones de Queen, como “Bijou” y “Don’t try so hard”, estarían inspiradas en ella. De acuerdo con su relato, Mercury habría sido padre en 1976 tras una relación con la esposa de un amigo cercano; Bibi creció con otra familia, aunque siempre tuvo conocimiento de su origen. La autora sostiene que el vínculo entre ambos se mantuvo hasta 1991.

Bibi, por su parte, recordó que el músico la visitaba de forma habitual y se mostraba profundamente comprometido con ella: “Me adoraba y estaba entregado a mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer inusuales, pero nunca alteraron su compromiso de amarme y cuidarme”, señaló.

Jones detalló que Bibi nació con cordoma, una enfermedad que condicionó su vida y la llevó a trabajar contrarreloj en el libro durante cuatro años, incluso cuando su salud era muy delicada. Tras un período de remisión y un posterior agravamiento, decidió contactar a la escritora: había leído El amor de mi vida (2021) y le escribió que era el retrato más cercano al “verdadero Freddie”, muy distinto —según ella— a la versión de Bohemian Rhapsody, aunque advirtió que todavía había aspectos que debían salir a la luz.

Temas Freddie Mercury
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Misterio en Nordelta: qué pasó con los chanchos salvajes que aparecieron después de los carpinchos

Misterio en Nordelta: qué pasó con los chanchos salvajes que aparecieron después de los carpinchos

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios