Murió Bibi, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury: su historia y la enfermedad que padecía
La mujer apodada Bibi apareció públicamente tras un libro basado en los supuestos diarios de Freddie Mercury. Su historia estuvo llena de controversias y su muerte se debió a una enfermedad que padecía desde nacimiento.
La noticia de la muerte de Bibi, la mujer que durante años fue señalada en medios y redes como la supuesta hija secreta de Freddie Mercury, sacudió nuevamente el universo de Queen y reavivó uno de los mitos más persistentes en torno al líder de la banda. Su nombre había circulado intermitentemente desde comienzos de los años 2000, siempre envuelto en versiones contradictorias, testimonios cruzados y la ausencia de una confirmación oficial por parte del entorno del músico.
Más allá de la polémica sobre su vínculo con el icónico cantante, Bibi se había convertido en una figura de interés para fanáticos y periodistas por el modo en que su historia dialogaba con el legado de Mercury: una vida atravesada por el misterio, la fama y las preguntas sin respuesta. Su fallecimiento abre ahora un nuevo capítulo en esa trama y vuelve a poner bajo la lupa un relato que nunca terminó de resolverse.
La noticia de la muerte de Bibi, a los 48 años, fue confirmada por su viudo Thomas, quien explicó a The Daily Mail que Bibi murió “en paz tras una larga batalla contra el cordoma”, un cáncer poco frecuente de columna. La mujer era médica de profesión, y tiene dos hijos de nueve y siete años. Sus cenizas fueron esparcidas en los Alpes, en cumplimiento de un deseo familiar.
El nombre de Bibi permaneció en las sombras por más de 40 años y recién se hizo público recientemente con la aparición de Love, Freddie, el libro de Lesley-Ann Jones que, según la autora, se basó en diarios personales que Mercury le dejó a su supuesta hija antes de fallecer. Pese a esto, Mary Austin (ex pareja del cantante) rechazó de manera categórica tanto la existencia de esos escritos como la de una hija secreta del cantante.
Jones afirmó que Freddie la llamaba cariñosamente “Bibi”, “trésor (tesoro)” y “ranita”, y que varias canciones de Queen, como “Bijou” y “Don’t try so hard”, estarían inspiradas en ella. De acuerdo con su relato, Mercury habría sido padre en 1976 tras una relación con la esposa de un amigo cercano; Bibi creció con otra familia, aunque siempre tuvo conocimiento de su origen. La autora sostiene que el vínculo entre ambos se mantuvo hasta 1991.
Bibi, por su parte, recordó que el músico la visitaba de forma habitual y se mostraba profundamente comprometido con ella: “Me adoraba y estaba entregado a mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer inusuales, pero nunca alteraron su compromiso de amarme y cuidarme”, señaló.
Jones detalló que Bibi nació con cordoma, una enfermedad que condicionó su vida y la llevó a trabajar contrarreloj en el libro durante cuatro años, incluso cuando su salud era muy delicada. Tras un período de remisión y un posterior agravamiento, decidió contactar a la escritora: había leído El amor de mi vida (2021) y le escribió que era el retrato más cercano al “verdadero Freddie”, muy distinto —según ella— a la versión de Bohemian Rhapsody, aunque advirtió que todavía había aspectos que debían salir a la luz.