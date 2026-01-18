Una maestra rural argentina, entre las 10 mejores del mundo

Desde una escuela rural del norte chaqueño, una maestra argentina volvió a ubicar a la educación pública en el centro de la escena internacional. Gloria Cisneros, docente de 39 años, fue seleccionada entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, el reconocimiento educativo más importante del mundo, que entrega un premio de un millón de dólares al ganador.
Cisneros da clases en la Escuela Primaria N.º 793 Don Carlos Arnaldo Jaime, ubicada en un paraje cercano a Taco Pozo, en una zona marcada por el aislamiento, la falta de servicios básicos y las condiciones climáticas extremas. Para llegar, viaja alrededor de dos horas en moto, según el estado de los caminos. Allí enseña a 15 alumnos de primero a séptimo grado, en una institución que de lunes a viernes funciona también como hogar.
Su tarea excede largamente el rol docente. Desde hace nueve años, Gloria es maestra, directora, administradora y referente comunitaria. Vive en la escuela junto a sus alumnos y solo cuenta con la ayuda de una cocinera. Aun así, logró transformar ese contexto adverso en un espacio educativo innovador y reconocido a nivel nacional.
Un premio en juego y una historia que trasciende fronteras
El Global Teacher Prize es una iniciativa de la Fundación Varkey, organizada junto a la Unesco, y en esta décima edición evaluó a más de 5.000 docentes de 139 países. Solo diez llegaron a la instancia final, entre ellos la maestra chaqueña.
Entre los proyectos que impulsó se destacan la incorporación de paneles solares para garantizar electricidad e internet, y el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la educación, a través de plataformas que combinan juegos, preguntas y formación docente en nuevas tecnologías. También desarrolló propuestas como un “zoológico de aula”, un “libro viajero” y el proyecto “La biblioteca en mi casa”, que promovió la creación de bibliotecas familiares junto a la comunidad.
Los resultados se reflejan en la continuidad educativa de sus alumnos, la participación en ferias de ciencias y la posibilidad de que algunos egresados sigan estudios superiores. Además, recorrió parajes cercanos para garantizar la escolarización, gestionó becas y creó espacios de apoyo escolar diario, incluso para niños en edad preescolar.
En 2025 fue reconocida como mujer destacada del año en Chaco y seleccionada para la Ruta para la Paz de la Universal Peace Federation. Su próximo objetivo es construir una residencia estudiantil que permita a jóvenes rurales continuar sus estudios sin abandonar sus comunidades.
Gloria Cisneros competirá por el premio junto a docentes de países como Colombia, India, Estados Unidos, Nigeria y Australia. El ganador se anunciará entre el 3 y el 5 de febrero, durante el World Governments Summit en Dubái. Mientras tanto, desde una escuela rural del Impenetrable chaqueño, su trabajo sigue mostrando que la educación puede transformar realidades.