Una maestra rural argentina, entre las 10 mejores del mundo

Entre los proyectos que impulsó se destacan la incorporación de paneles solares para garantizar electricidad e internet, y el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la educación, a través de plataformas que combinan juegos, preguntas y formación docente en nuevas tecnologías. También desarrolló propuestas como un “zoológico de aula”, un “libro viajero” y el proyecto “La biblioteca en mi casa”, que promovió la creación de bibliotecas familiares junto a la comunidad.