Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

Qué tareas realizan los voluntarios

Quienes se suman a la experiencia participan de la alimentación diaria de los pingüinos, colaboran en operativos de rescate y ayudan en el mantenimiento general del predio. Esta última tarea es fundamental para garantizar estándares de higiene que prevengan infecciones tanto entre las aves como entre el equipo que trabaja dentro de la Estación.