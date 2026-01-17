Secciones
SociedadClima y ecología

Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

La Estación de Rescate de Fauna Marina busca personas con disponibilidad semanal para colaborar en el rescate y recuperación de pingüinos.

CONVOCATORIA. La Estación de Rescate busca voluntarios para asistir a pingüinos juveniles durante su migración. CONVOCATORIA. La Estación de Rescate busca voluntarios para asistir a pingüinos juveniles durante su migración. / INSTAGRAM
Hace 2 Hs

La Estación de Rescate de Fauna Marina “Guillermo Indio Fidalgo”, con sede en Puerto Galván (Bahía Blanca), activó su convocatoria anual para conformar el equipo de voluntariado que trabajará durante la temporada 2026. 

Como cada año, el período de mayor actividad coincide con el paso migratorio de los pingüinos de Magallanes juveniles, que suelen aparecer debilitados en distintas playas de la provincia de Buenos Aires.

Entre febrero y mayo, la Estación concentra buena parte de su trabajo en la asistencia directa de estos animales, que llegan a la costa con cuadros de desnutrición, deshidratación e hipotermia.

Una temporada clave para el rescate

La propuesta se desarrolla en los meses de mayor demanda para el centro, cuando aumenta la cantidad de pingüinos jóvenes que no logran completar su migración y requieren intervención. Las playas de Pehuén Co, Monte Hermoso, Marisol o Reta figuran entre los puntos donde se detectan más varamientos, especialmente de pingüinos que atraviesan su primera travesía hacia aguas más cálidas.

El objetivo del voluntariado es acompañar el proceso de recuperación de estos animales hasta que puedan reintegrarse a su entorno natural, algo que suele concretarse entre abril y mayo, según la evolución de cada caso.

Qué tareas realizan los voluntarios

Quienes se suman a la experiencia participan de la alimentación diaria de los pingüinos, colaboran en operativos de rescate y ayudan en el mantenimiento general del predio. Esta última tarea es fundamental para garantizar estándares de higiene que prevengan infecciones tanto entre las aves como entre el equipo que trabaja dentro de la Estación.

Aunque no se necesita formación previa, se valora el compromiso para sostener la participación durante toda la temporada y respetar los protocolos de bienestar animal.

Requisitos y disponibilidad

El único requisito excluyente es ser mayor de 18 años. Cada voluntario debe destinar al menos una jornada completa semanal: de 9 a 16 horas, durante todo el período de trabajo.

Desde la organización aclararon que no cuentan con traslado ni hospedaje para personas de otras ciudades, por lo que la propuesta está dirigida principalmente a quienes viven en localidades cercanas a Puerto Galván y puedan asistir de manera continua, pero no hay impedimento para que personas de otros lugares quieran colaborar.

Cómo postularse al voluntariado 2026

La inscripción se realiza a través de un formulario disponible en línea, donde se detallan las responsabilidades, los tiempos de trabajo y las condiciones generales del voluntariado. 

Para quienes quieran participar, el formulario de inscripción está disponible en la bio de Instagram de @erfam.estacionderescate, junto con toda la información necesaria para sumarse a la temporada 2026.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Buenos AiresBahía BlancaWhatsAppArgentinaVacaciones de veranoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Morir por nada
2

Morir por nada

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá
3

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”
4

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas
5

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas
6

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Más Noticias
Filtración en Apple: ya hay especulaciones sobre cómo será el nuevo iPhone 18 Pro Max

Filtración en Apple: ya hay especulaciones sobre cómo será el nuevo iPhone 18 Pro Max

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

Comentarios