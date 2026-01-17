Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

La Estación de Rescate de Fauna Marina “Guillermo Indio Fidalgo”, con sede en Puerto Galván (Bahía Blanca), activó su convocatoria anual para conformar el equipo de voluntariado que trabajará durante la temporada 2026.
Como cada año, el período de mayor actividad coincide con el paso migratorio de los pingüinos de Magallanes juveniles, que suelen aparecer debilitados en distintas playas de la provincia de Buenos Aires.
Entre febrero y mayo, la Estación concentra buena parte de su trabajo en la asistencia directa de estos animales, que llegan a la costa con cuadros de desnutrición, deshidratación e hipotermia.
Una temporada clave para el rescate
La propuesta se desarrolla en los meses de mayor demanda para el centro, cuando aumenta la cantidad de pingüinos jóvenes que no logran completar su migración y requieren intervención. Las playas de Pehuén Co, Monte Hermoso, Marisol o Reta figuran entre los puntos donde se detectan más varamientos, especialmente de pingüinos que atraviesan su primera travesía hacia aguas más cálidas.
El objetivo del voluntariado es acompañar el proceso de recuperación de estos animales hasta que puedan reintegrarse a su entorno natural, algo que suele concretarse entre abril y mayo, según la evolución de cada caso.
Qué tareas realizan los voluntarios
Quienes se suman a la experiencia participan de la alimentación diaria de los pingüinos, colaboran en operativos de rescate y ayudan en el mantenimiento general del predio. Esta última tarea es fundamental para garantizar estándares de higiene que prevengan infecciones tanto entre las aves como entre el equipo que trabaja dentro de la Estación.
Aunque no se necesita formación previa, se valora el compromiso para sostener la participación durante toda la temporada y respetar los protocolos de bienestar animal.
Requisitos y disponibilidad
El único requisito excluyente es ser mayor de 18 años. Cada voluntario debe destinar al menos una jornada completa semanal: de 9 a 16 horas, durante todo el período de trabajo.
Desde la organización aclararon que no cuentan con traslado ni hospedaje para personas de otras ciudades, por lo que la propuesta está dirigida principalmente a quienes viven en localidades cercanas a Puerto Galván y puedan asistir de manera continua, pero no hay impedimento para que personas de otros lugares quieran colaborar.
Cómo postularse al voluntariado 2026
La inscripción se realiza a través de un formulario disponible en línea, donde se detallan las responsabilidades, los tiempos de trabajo y las condiciones generales del voluntariado.
Para quienes quieran participar, el formulario de inscripción está disponible en la bio de Instagram de @erfam.estacionderescate, junto con toda la información necesaria para sumarse a la temporada 2026.