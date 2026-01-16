“Seguro viene a La Ciudadela”: Nahuel Gallardo explicó la influencia del “Muñeco” para llegar a San Martín

Pero en la decisión hubo algo más. Algo íntimo. Familiar. El consejo de siempre. “Cuando les comenté que había tomado la decisión de venir acá, tanto mi familia como mi viejo me dijeron que le dé para adelante”, reveló. “Él (Marcelo) me habló mucho del club, de la gente, del estadio. Me dijo que es un club grande, con una hinchada muy reconocida y con una cancha que se hace sentir. Él tenía a San Martín muy presente”, dijo sobre “Muñeco”.