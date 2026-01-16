Piletas, talleres y cine en vacaciones: qué hacer el sábado 17 y domingo 18 en San Miguel de Tucumán

Uno de los lugares más concurridos en los días de calor es la pileta del Complejo Ledesma, ubicado en la intersección de la calle 25 de Mayo y avenida Sarmiento. La piscina está habilitada de 8 a 21 para quienes tengan la suscripción mensual. El detalle de los costos, descuentos y requisitos para inscribirse se adjuntan en el link al final de la nota. Las actividades se suspenden por lluvia.