Piletas, talleres y cine en vacaciones: qué hacer el sábado 17 y domingo 18 en San Miguel de Tucumán

Aunque las vacaciones empezaron para miles de tucumanos, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso un cronograma lleno de actividades que no paran durante el verano. En este sentido, se publicó el calendario con propuestas para hacer y divertirse en familia este sábado 17 y domingo 18 de enero.
Uno de los lugares más concurridos en los días de calor es la pileta del Complejo Ledesma, ubicado en la intersección de la calle 25 de Mayo y avenida Sarmiento. La piscina está habilitada de 8 a 21 para quienes tengan la suscripción mensual. El detalle de los costos, descuentos y requisitos para inscribirse se adjuntan en el link al final de la nota. Las actividades se suspenden por lluvia.
Durante este fin de semana, también estarán disponibles los paseos en bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Los horarios de atención son, por la mañana, de 10 a 13 y, por la tarde, de 15 a 20. Los interesados en participar deberán llevar sus DNI. También el Campus Educativo Yolanda Ortiz, ubicado en Lamadrid 2.700, recibirá a los visitantes desde las 17 hasta las 21.
Actividades del sábado 17 de enero
Caminata guiada gratuita a las 9.30 por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Se suspende por lluvia. Las inscripciones se realizan mediante el link al final de la nota.
De 18 a 19.30, habrá un taller gratuito de creación de atrapasueños con materiales reciclables en el Campus Doctora Yolanda Ortiz. Cupos por orden de llegada.
Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, de 18 a 23 en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
Feria de Artesanos en el Parque El Provincial de 19 a la medianoche, en avenida Roca y Chacabuco.
Feria Gourmet en el Parque Guillermina de 19 a 1 de la madrugada, en Rufino Cossio y avenida Mate de Luna y sobre el estacionamiento.
Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda de 19 a la medianoche, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.
Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, de 19 a la medianoche, sobre calle Asunción.
El Bus Turístico - Circuito histórico y cultural, con salida a las 19 desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Paseos gratuitos. Las inscripciones se reciben en el link al final de la nota. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
Paseos gratuitos a bordo del Autobús de la Aventura a las 19 y a las 20. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones son gratuitas y se reciben de manera presencial en la parada 15 minutos antes de cada salida. 30 cupos por paseo. Duración de aproximadamente 40 minutos. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.
Espectáculo gratuito de danzas folclóricas a las 20 a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica, en calle Congreso al 100. Se suspende por lluvia.
Actividades del domingo 18 de enero
Función gratuita de cine a las 19 en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid 3700. Entrada libre y gratuita, sin inscripción previa y con cupos limitados por orden de llegada.
Feria Manantial Sur de 18 a 23 en Barrio 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, de 19 a la medianoche, en avenida Roca y Chacabuco.
Feria Gourmet en el Parque Guillermina de 19 a la medianoche, en Rufino Cossio y avenida Mate de Luna y sobre el estacionamiento.
Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, de 19 a la medianoche, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.
Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, de 19 a la medianoche, sobre calle Asunción.
Feria en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300, de 19 a la medianoche. En ese paseo se instalarán los puestos de los emprendedores que integran la Feria Parque Quinto Centenario.
El Bus Turístico - Circuito histórico y cultural, con salida a las 19 desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Paseos gratuitos. Las inscripciones se reciben en el link al final de la nota. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
Paseos gratuitos a bordo del Autobús de la Aventura a las 19 y a las 20. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones son gratuitas y se reciben de manera presencial en la parada 15 minutos antes de cada salida. 30 cupos por paseo. Duración de aproximadamente 40 minutos. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.
Links de inscripción e información
Complejo Ledesma. https://comunicacionsmt.gob.ar/contenido/12965.
Inscripción caminata. https://linktr.ee/busturisticosmt.
Bus turístico. https://linktr.ee/busturisticosmt.