Acevedo y Abad analizaron la caída de la coparticipación y anticiparon gestiones ante la Nación

El vicegobernador a cargo del PE recibió al ministro de Economía y Producción, quien confirmó que la Provincia llevará el reclamo a Buenos Aires.

Hace 2 Hs

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, se reunió con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, para analizar la caída de la coparticipación federal y sus efectos sobre las finanzas provinciales.

Tras la reunión, Abad explicó que el objetivo fue poner en conocimiento al Ejecutivo sobre la situación actual y anticipó que en los próximos días habrá gestiones ante el Gobierno nacional. “Vine a informarle que la semana que viene vamos a realizar gestiones en Buenos Aires”, señaló el titular de la cartera económica.

El ministro detalló que la preocupación central está vinculada a la disminución de los recursos coparticipables, un tema que hoy ocupa un lugar destacado en la agenda nacional. “Está en todos los medios la caída de la coparticipación federal, y eso nos preocupa mucho. La provincia de Tucumán es acreedora de la Nación en muchos conceptos, y vamos a trabajar para ver de qué manera podemos sostener financieramente esta situación”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las causas de la merma, Abad apuntó principalmente a la retracción de la actividad económica. “Cae la actividad económica, que es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Tucumán es una provincia que vive del consumo; al caer el consumo, cae el IVA y eso repercute directamente en la coparticipación federal”, explicó.

A este escenario se suman otros factores que impactan en la recaudación nacional. “También influyen impuestos como Bienes Personales y Ganancias, y hay una preocupación adicional que hoy está en los medios, que es el proyecto de reforma laboral, donde se disminuiría el impuesto a las Ganancias. En principio, eso también reduciría la coparticipación federal”, advirtió.

Inflación y situación provincial

En relación con el contexto inflacionario, el ministro indicó que Tucumán se encuentra en niveles similares a los del promedio nacional. “Estamos en los mismos niveles que la Nación. Lo que ocurre es que las canastas son distintas: en algunos casos prevalecen más los servicios y en otros los bienes”, explicó.

En ese sentido, remarcó que los servicios han registrado fuertes incrementos en el último año y precisó que la inflación anual cerró en torno al 31%, un valor alineado con el índice nacional, aunque con impactos diferenciados según el perfil de consumo de cada provincia.

Temas TucumánBuenos AiresDaniel AbadMiguel AcevedoGobierno nacionalActividad Económica
