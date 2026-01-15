Acevedo y Abad analizaron la caída de la coparticipación y anticiparon gestiones ante la Nación

El ministro detalló que la preocupación central está vinculada a la disminución de los recursos coparticipables, un tema que hoy ocupa un lugar destacado en la agenda nacional. “Está en todos los medios la caída de la coparticipación federal, y eso nos preocupa mucho. La provincia de Tucumán es acreedora de la Nación en muchos conceptos, y vamos a trabajar para ver de qué manera podemos sostener financieramente esta situación”, sostuvo.