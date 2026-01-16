Secciones
SociedadEducación

Qué se sabe del Progresar 2026: adelantos del Gobierno y fechas estimadas

Aunque el Ministerio de Capital Humano aún no confirmó fechas, ya se anticipan los primeros datos sobre cómo será la inscripción al Progresar 2026 y qué deben tener en cuenta los estudiantes.

INSCRIPCIONES. El Gobierno aún no confirmó fechas para el Progresar 2026, pero el programa sigue activo con pagos en curso. INSCRIPCIONES. El Gobierno aún no confirmó fechas para el Progresar 2026, pero el programa sigue activo con pagos en curso. / GOOGLE
Hace 3 Hs

Cada año las becas Progresar se instalan entre las consultas más repetidas de enero: miles de jóvenes quieren saber cuándo podrán inscribirse para acceder al beneficio en 2026. Aunque el Gobierno todavía no publicó el calendario oficial, sí hay señales sobre cómo se organizará la convocatoria.

Mientras tanto, el programa continúa adelante con los pagos correspondientes a enero, que alcanzan a titulares de todas las líneas: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo.

Lo que se sabe sobre las inscripciones

Hasta ahora, el Ministerio de Capital Humano no anunció de manera formal las fechas de inscripción para el Progresar 2026. Sin embargo, fuentes del sector educativo estiman que la convocatoria podría abrirse antes del inicio del ciclo lectivo, tal como ocurrió en ediciones anteriores.

La inscripción volvería a realizarse únicamente online, a través de los canales oficiales del programa, un requisito que ya se convirtió en estándar para evitar trámites presenciales y acelerar la validación de datos de los postulantes.

Las líneas del Progresar

El programa mantiene su estructura en tres modalidades orientadas a diferentes etapas educativas:

- Educación Obligatoria, para estudiantes que cursan primaria o secundaria y necesitan apoyo económico para finalizar sus estudios.

- Educación Superior, destinada a jóvenes que estén en carreras terciarias o universitarias y deban acreditar avance académico.

- Progresar Trabajo, dirigido a quienes participan en cursos de formación profesional en instituciones habilitadas.

Cada línea tiene requisitos específicos vinculados a edad, estado académico e ingresos familiares, por lo que los interesados deberán revisarlos cuando se abra la inscripción 2026.

Cuánto se cobra en enero

Los titulares del Progresar reciben este mes un total de $35.000. El esquema se mantiene con el depósito del 80% mensual ($28.000) y la retención del 20%, que se libera una vez que los estudiantes acreditan la continuidad académica correspondiente al año anterior.

Este proceso de validación es clave para mantenerse dentro del programa y acceder al pago completo.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaCapital HumanoJóvenesMinisterio de Capital Humano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Cuáles son los sectores mejor pagos de la Argentina: el ranking de salarios que dejó 2025

Cuáles son los sectores mejor pagos de la Argentina: el ranking de salarios que dejó 2025

Nuevo récord en el país de donantes y trasplante de órganos

Nuevo récord en el país de donantes y trasplante de órganos

Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional
2

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
3

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
4

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”
6

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”

Más Noticias
Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país

Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

A tener en cuenta para quienes viajen a Tafí del Valle este fin de semana: alerta amarilla y lluvias persistentes

A tener en cuenta para quienes viajen a Tafí del Valle este fin de semana: alerta amarilla y lluvias persistentes

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA

El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Comentarios