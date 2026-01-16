Qué se sabe del Progresar 2026: adelantos del Gobierno y fechas estimadas

Cada año las becas Progresar se instalan entre las consultas más repetidas de enero: miles de jóvenes quieren saber cuándo podrán inscribirse para acceder al beneficio en 2026. Aunque el Gobierno todavía no publicó el calendario oficial, sí hay señales sobre cómo se organizará la convocatoria.
Mientras tanto, el programa continúa adelante con los pagos correspondientes a enero, que alcanzan a titulares de todas las líneas: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo.
Lo que se sabe sobre las inscripciones
Hasta ahora, el Ministerio de Capital Humano no anunció de manera formal las fechas de inscripción para el Progresar 2026. Sin embargo, fuentes del sector educativo estiman que la convocatoria podría abrirse antes del inicio del ciclo lectivo, tal como ocurrió en ediciones anteriores.
La inscripción volvería a realizarse únicamente online, a través de los canales oficiales del programa, un requisito que ya se convirtió en estándar para evitar trámites presenciales y acelerar la validación de datos de los postulantes.
Las líneas del Progresar
El programa mantiene su estructura en tres modalidades orientadas a diferentes etapas educativas:
- Educación Obligatoria, para estudiantes que cursan primaria o secundaria y necesitan apoyo económico para finalizar sus estudios.
- Educación Superior, destinada a jóvenes que estén en carreras terciarias o universitarias y deban acreditar avance académico.
- Progresar Trabajo, dirigido a quienes participan en cursos de formación profesional en instituciones habilitadas.
Cada línea tiene requisitos específicos vinculados a edad, estado académico e ingresos familiares, por lo que los interesados deberán revisarlos cuando se abra la inscripción 2026.
Cuánto se cobra en enero
Los titulares del Progresar reciben este mes un total de $35.000. El esquema se mantiene con el depósito del 80% mensual ($28.000) y la retención del 20%, que se libera una vez que los estudiantes acreditan la continuidad académica correspondiente al año anterior.
Este proceso de validación es clave para mantenerse dentro del programa y acceder al pago completo.