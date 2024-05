"Lo extraño un montón": la emoción de Chiche Gelblung al recordar a su papá

En diálogo con el ciclo Entrevistas (La Nación +), el reconocido periodista recordó: “A mi papá lo operaron, en la época en que todavía era una hazaña, a corazón abierto. Le hicieron cinco bypass, se lo hizo Liotta, me acuerdo, en el Hospital Italiano, y no había aparecido Víctor Sueiro, no habían aparecido los libros de lo que pasa después de la muerte y ese tipo, de cosas, y me acuerdo que mi viejo me contó, y él no era fantasioso ni nada por el estilo, que en el momento de la circulación extracorpórea, que paraban el corazón y mandaban la sangre por un aparato, estaba muerto, técnicamente estaba muerto. Sin que existiera el famoso túnel blanco y todo eso, fue la primera vez que oí hablar del túnel blanco”.