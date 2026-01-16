Colón volvió a extenderle la licencia a “Pulga” Rodríguez y crece la incertidumbre sobre su futuro

No es la primera vez que ocurre. El 5 de enero, Colón ya le había otorgado una licencia hasta el 15, en el marco de un proceso de reestructuración deportiva que decidió dejar al margen a varios referentes históricos del plantel. Entre ellos, además del tucumano, aparecen Marcos Díaz, Emmanuel Gigliotti, Germán Conti, Christian Bernardi y Marcelo Ortiz.