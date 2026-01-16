Según Bloomberg, el éxito de la estrategia de Trump en la región no se medirá en Venezuela sino en la Argentina

No obstante, el informe subrayó las contradicciones del escenario. Durante 2025, las exportaciones argentinas a China crecieron un 57% en comparación con el año anterior, frente a un aumento del 26% en los envíos a Estados Unidos. Además, pese al respaldo de Washington, Milei evitó romper completamente con Pekín: moderó su discurso tras asumir la presidencia y en abril renovó una línea de swap cambiario con el Banco Popular de China por U$S18.000 millones. A esto se suma que la instalación espacial china en territorio argentino -que Estados Unidos sostiene que podría tener fines militares- continúa operativa.