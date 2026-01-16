Secciones
El conflicto que aceleró la salida del “Tucu” Herrera rumbo a Red Bull Bragantino

El delantero cerró su salida del club brasileño luego de quedar involucrado en un conflicto con vecinos durante una fiesta que es investigada por la Policía.

SE VA. Tucu Herrera deja Fortaleza y se marcha a Red Bull Bragantino.
Hace 1 Hs

La etapa de José María “Tucu” Herrera en Fortaleza llega a su fin en un contexto particular. El delantero argentino tiene acordada su transferencia a Red Bull Bragantino, en una operación cercana a los 24 millones de reales, pocos días después de haber quedado involucrado en un episodio extradeportivo que trascendió las redes y llegó a la Justicia.

Según medios brasileños, el pase está prácticamente cerrado y contempla además la cesión de un futbolista joven al club nordestino. Herrera, de 22 años, firmará un contrato por cuatro temporadas y dará un nuevo salto en su carrera.

El acuerdo se termina de sellar luego del conflicto ocurrido durante los festejos de Año Nuevo, cuando una fiesta que se extendió hasta la madrugada, con música a alto volumen, derivó en una discusión con vecinos y una pelea en la vía pública. En el episodio también estuvieron involucrados Eros Mancuso y Tomás Pochettino.

Las imágenes difundidas muestran a Herrera con una participación secundaria, incluso intentando separar, pero el hecho quedó bajo investigación de la Policía Civil. Por el momento, no se aplicaron sanciones deportivas.

Salida acordada y causa abierta

Mientras la causa judicial sigue su curso, Fortaleza avanza con la desvinculación del tucumano, que se marcha tras un año con buen rendimiento individual pese al descenso del equipo. En Bragantino lo esperan como una apuesta deportiva fuerte, aunque su salida queda marcada por un episodio que excedió lo futbolístico.

