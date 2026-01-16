El conflicto que aceleró la salida del “Tucu” Herrera rumbo a Red Bull Bragantino

El acuerdo se termina de sellar luego del conflicto ocurrido durante los festejos de Año Nuevo, cuando una fiesta que se extendió hasta la madrugada, con música a alto volumen, derivó en una discusión con vecinos y una pelea en la vía pública. En el episodio también estuvieron involucrados Eros Mancuso y Tomás Pochettino.