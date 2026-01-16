La lluvia aguó nuevamente el festival de Jesús María: la “Sole” debió suspender su show

El Festival de Jesús María está enfrentándose tal vez a una de las peores semanas climáticas para hacer un show de esa talla. Es la tercera vez que la intensa lluvia modifica el cronograma de presentaciones en la ciudad cordobesa. Luego de la cancelación directa de la primera gala, que implicó la devolución del dinero de las entradas, y de la suspensión del martes 13, la velada de anoche debió ser interrumpida y suspendida mientras tocaba Soledad Pastorutti.
Pasada la 1.30 de la madrugada, mientras la “Sole” celebraba sus 29 años en el Festival de la Doma y Folclore de Jesús María, la lluvia caía de forma torrencial sobre el escenario. En el público, la merma fue notoria, porque buena parte de los asistentes empezó a retirarse para refugiarse del aguacero. Entonces, la producción decidió suspender el show.
El comunicado por la suspensión de Jesús María
Después del corte abrupto del show de la “Sole”, la organización del evento compartió un comunicado. “Las condiciones meteorológicas tornan técnicamente imposible continuar con el desarrollo seguro del espectáculo. Informaremos oportunamente novedades”, escribieron en principio en la cuenta de Instagram @festivaljesusmariaoficial.
“La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del festival es nuestra prioridad absoluta. Ante las condiciones climáticas adversas, el festival informa que la jornada de hoy, jueves 15 de enero, queda suspendida”, agregaron en el pie de foto. Por lo pronto, no se informó si se devolverá parte del dinero de las entradas o se reprogramarán los shows de este jueves.
Para este viernes, las entradas están agotadas desde hace, al menos, cinco días, por lo que se espera una gran afluencia esta noche. Las estrellas más convocantes que subirán a escena, si el tiempo lo permite, serán Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas y Fer Palacio. Mañana será el turno de Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Santi2 y Mati Rojas.