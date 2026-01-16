La lluvia aguó nuevamente el festival de Jesús María: la “Sole” debió suspender su show

El Festival de Jesús María está enfrentándose tal vez a una de las peores semanas climáticas para hacer un show de esa talla. Es la tercera vez que la intensa lluvia modifica el cronograma de presentaciones en la ciudad cordobesa. Luego de la cancelación directa de la primera gala, que implicó la devolución del dinero de las entradas, y de la suspensión del martes 13, la velada de anoche debió ser interrumpida y suspendida mientras tocaba Soledad Pastorutti.