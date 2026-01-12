Festival de Jesús María: costo de las entradas generales, VIP y plateas

El Festival de Doma y Folklore de Jesús María ya empezó y, pese al contratiempo del primer día previsto por la organización, ya hay jornadas con entradas agotadas. En su 60° edición, la cartelera se pensó inicialmente con 11 noches llenas de música y danza. El “Chaqueño” Palavecino, Soledad, Luciano Pereyra y Sergio Galleguillo serán algunas de las figuras destacadas de este año.
El viernes 16 subirán al escenario el “Chaqueño”, el “Loco” Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Loly Carrizo y “Los Alonsitos”. Para esta jornada, las entradas ya están agotadas y la organización pidió evitar comprar entradas en reventa para evitar estafas. La transmisión de cada día puede seguirse en vivo desde las 19 en el canal de Youtube del festival.
Cuánto cuestan las entradas para el Festival de Jesús María
Las entradas parten de los $50.000 y se pueden conseguir promociones para menores de edad –de 5 a 11 años inclusive– y jubilados por $25.000. Por separado se vende el ticket para ingresar con conservadora, que no incluye acceso al predio, sino que debe comprarse como un extra. Este pase tiene un costo de $50.000. Además, hay 2x1 en entradas generales con Club La Voz.
Los niños desde los 12 años deberán abonar entrada general. Los jubilados deberán presentarse con el carnet correspondiente para constatar su estado y los menores deberán presentar DNI. En ambos casos, el precio promocional no aplica para plateas. Las conservadoras, por otra parte, podrán tener una capacidad de hasta 34 litros y, si tienen capacidad superior, deberán abonar una segunda entrada.
Plateas y espacios exclusivos en Jesús María: costo de las entradas
Además de la entrada general, se crearon dos zonas exclusivas como plateas y espacios VIP. Se trata de Espacio Branca y Espacio Coca Cola, lugares que ofrecen comodidad y un sitio preferencial a metros del escenario y del campo de la jineteada. Estas entradas cuentan con comida y bebida libre, acceso diferenciado y sanitarios independientes. Los costos para estos espacios preferenciales son los siguientes:
Platea A
- Lunes 12: $200.000
- Martes 13: $150.000
- Miércoles 14: $200.000
- Jueves 15: $180.000
- Viernes 16: $200.000
- Sábado 17: $200.000
- Domingo 18: $150.000
Platea B
- Lunes 12: $170.000
- Martes 13: $120.000
- Miércoles 14: $170.000
- Jueves 15: $150.000
- Viernes 16: $170.000
- Sábado 17: $170.000
- Domingo 18: $120.000
Espacio Branca
- Lunes 12: $250.000
- Martes 13: $250.000
- Miércoles 14: $250.000
- Jueves 15: $250.000
- Viernes 16: $280.000
- Sábado 17: $280.000
- Domingo 18: $280.000
Espacio Coca Cola
- Lunes 12: $250.000
- Martes 13: $250.000
- Miércoles 14: $250.000
- Jueves 15: $250.000
- Viernes 16: $280.000
- Sábado 17: $280.000
- Domingo 18: $280.000
Las entradas pueden conseguirse en www.paseshow.com.ar o de lunes a viernes de 18 a 21 en las Boleterías del Festival en el predio José Hernández.