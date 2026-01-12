Festival de Jesús María: costo de las entradas generales, VIP y plateas

Cuánto cuestan las entradas para el Festival de Jesús María

Las entradas parten de los $50.000 y se pueden conseguir promociones para menores de edad –de 5 a 11 años inclusive– y jubilados por $25.000. Por separado se vende el ticket para ingresar con conservadora, que no incluye acceso al predio, sino que debe comprarse como un extra. Este pase tiene un costo de $50.000. Además, hay 2x1 en entradas generales con Club La Voz.