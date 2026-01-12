Secciones
CulturaMúsica

Festival de Jesús María: costo de las entradas generales, VIP y plateas

Todavía quedan siete noches de shows en Jesús María, pero una jornada ya agotó sus entradas.

Las entradas para ver al Chaqueño Palavecino en Jesús María ya se agotaron. Las entradas para ver al Chaqueño Palavecino en Jesús María ya se agotaron. Foto: Cadena Heat
Hace 1 Hs

El Festival de Doma y Folklore de Jesús María ya empezó y, pese al contratiempo del primer día previsto por la organización, ya hay jornadas con entradas agotadas. En su 60° edición, la cartelera se pensó inicialmente con 11 noches llenas de música y danza. El “Chaqueño” Palavecino, Soledad, Luciano Pereyra y Sergio Galleguillo serán algunas de las figuras destacadas de este año.

Jesús María 2026: ¿Quiénes fueron los protagonistas de la noche?

Jesús María 2026: ¿Quiénes fueron los protagonistas de la noche?

El viernes 16 subirán al escenario el “Chaqueño”, el “Loco” Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Loly Carrizo y “Los Alonsitos”. Para esta jornada, las entradas ya están agotadas y la organización pidió evitar comprar entradas en reventa para evitar estafas. La transmisión de cada día puede seguirse en vivo desde las 19 en el canal de Youtube del festival.

Cuánto cuestan las entradas para el Festival de Jesús María

Las entradas parten de los $50.000 y se pueden conseguir promociones para menores de edad –de 5 a 11 años inclusive– y jubilados por $25.000. Por separado se vende el ticket para ingresar con conservadora, que no incluye acceso al predio, sino que debe comprarse como un extra. Este pase tiene un costo de $50.000. Además, hay 2x1 en entradas generales con Club La Voz.

Los niños desde los 12 años deberán abonar entrada general. Los jubilados deberán presentarse con el carnet correspondiente para constatar su estado y los menores deberán presentar DNI. En ambos casos, el precio promocional no aplica para plateas. Las conservadoras, por otra parte, podrán tener una capacidad de hasta 34 litros y, si tienen capacidad superior, deberán abonar una segunda entrada.

Plateas y espacios exclusivos en Jesús María: costo de las entradas

Además de la entrada general, se crearon dos zonas exclusivas como plateas y espacios VIP. Se trata de Espacio Branca y Espacio Coca Cola, lugares que ofrecen comodidad y un sitio preferencial a metros del escenario y del campo de la jineteada. Estas entradas cuentan con comida y bebida libre, acceso diferenciado y sanitarios independientes. Los costos para estos espacios preferenciales son los siguientes:

Platea A

- Lunes 12: $200.000

- Martes 13: $150.000

- Miércoles 14: $200.000

- Jueves 15: $180.000

- Viernes 16: $200.000

- Sábado 17: $200.000

- Domingo 18: $150.000

Platea B

- Lunes 12: $170.000

- Martes 13: $120.000

- Miércoles 14: $170.000

- Jueves 15: $150.000

- Viernes 16: $170.000

- Sábado 17: $170.000

- Domingo 18: $120.000

Espacio Branca

- Lunes 12: $250.000

- Martes 13: $250.000

- Miércoles 14: $250.000

- Jueves 15: $250.000

- Viernes 16: $280.000

- Sábado 17: $280.000

- Domingo 18: $280.000

Espacio Coca Cola

- Lunes 12: $250.000

- Martes 13: $250.000

- Miércoles 14: $250.000

- Jueves 15: $250.000

- Viernes 16: $280.000

- Sábado 17: $280.000

- Domingo 18: $280.000

Las entradas pueden conseguirse en www.paseshow.com.ar o de lunes a viernes de 18 a 21 en las Boleterías del Festival en el predio José Hernández.

Temas CórdobaFestival de Jesús María
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
2

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación
3

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición
6

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Más Noticias
Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Comentarios