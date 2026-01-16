Sebastián Báez fue imparable en Auckland: ganó dos partidos en un día y se metió en la final

En el primer turno del día, el bonaerense completó su triunfo frente al estadounidense Ben Shelton, máximo favorito del torneo. El encuentro, que había sido interrumpido por la lluvia, se reanudó con ventaja para Báez, que no dejó pasar la oportunidad y cerró el partido con parciales de 7-5 y 6-3. Con ese resultado, el argentino se convirtió en el primer jugador nacional en vencer a Shelton y dio uno de los golpes más fuertes del certamen.