Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios
La muerte de Rubén Patagonia generó profunda conmoción en el mundo de la música y entre los pueblos originarios, que lo reconocen como una de las voces más importantes en la defensa de sus derechos y su cultura.
La muerte de Rubén Patagonia conmocionó al ámbito cultural y en las comunidades originarias de la Patagonia. Su voz, convertida en símbolo de identidad, memoria y resistencia, trascendió la música para transformarse en un puente entre generaciones y en una herramienta de visibilización de las luchas indígenas. Su partida a los 69 años deja un vacío difícil de llenar tanto en el folclore como en el activismo social que acompañó toda su trayectoria.
Más allá de su talento artístico, Patagonia fue un referente incansable en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, llevando sus demandas a escenarios, medios de comunicación y espacios políticos. Mientras el mundo de la cultura despide a uno de sus grandes representantes, crecen las preguntas en torno a las circunstancias de su fallecimiento, que se conocerán en las próximas horas.
¿De qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios?
En los últimas semanas, se había revelado que el intérprete de Ahonikenk estaba internado una clínica de Comodoro Rivadavia con un estado muy delicado de salud. Sus familiares habían pedido dadores de sangre y su comunidad respondió al instante con ayuda. Sin embargo, prefirieron no aclarar cuál era la enfermedad que padecía.
Rubén Patagonia fue uno de los referentes más importantes de los ritmos patagónicos, y durante toda su carrera se enfocó plenamente en la divulgación de las expresiones de los pueblos originarios, en las postergaciones y las demandas sociales.
Nacido el 2 de julio de 1956 en Comodoro Rivadavia, Chubut, Rubén Chauque -su nombre real- era descendiente de tehuelches y desde 1971 construyó un camino artístico profundamente ligado a la memoria, la identidad y la esperanza de los pueblos originarios. Su canto visceral, atravesado por la fuerza de la tierra, fusionó elementos ancestrales patagónicos con instrumentos y recursos de la tecnología contemporánea, dando forma a un estilo único.
"Poco a poco, los patagónicos vamos elaborando un canto, una expresión musical y una poética que vienen de la misma tierra. Es un pan que estamos amasando lentamente. Sin dudas, todavía nos falta mucho: no tenemos una identidad arraigada como la del santiagueño, jujeño o salteño. Fijate que recibimos corrientes migratorias de Chile y de las distintas provincias que llegaron a trabajar en el petróleo", había expresado hace un tiempo en una entrevista con Clarín.