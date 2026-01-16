Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

"Poco a poco, los patagónicos vamos elaborando un canto, una expresión musical y una poética que vienen de la misma tierra. Es un pan que estamos amasando lentamente. Sin dudas, todavía nos falta mucho: no tenemos una identidad arraigada como la del santiagueño, jujeño o salteño. Fijate que recibimos corrientes migratorias de Chile y de las distintas provincias que llegaron a trabajar en el petróleo", había expresado hace un tiempo en una entrevista con Clarín.