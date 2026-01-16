Melania Pérez se proyectó en su testimonio como cantora

Pérez falleció el jueves, a los 76 años, tras seis décadas dedicadas al folclore. En marzo de 1965 comenzó profesionalmente en el canto cuando fue convocada para integrar el grupo vocal Las Voces Blancas. “Con apenas 17 años, Melania se incorporó a un conjunto que pronto se destacaría por su originalidad armónica. Su voz aportó un sello folclórico distintivo, clave en la identidad del grupo, que logró grabaciones en un sello de relevancia, giras por todo el país y el exterior, y la consagración en el Festival de Cosquín en 1967. Además, obtuvieron el primer premio en el Festival Odol de la Canción, emitido por Canal 13, con la zamba ‘Pastor de Nubes’”, destacó la oficina de Cultura de Salta para recordarla.