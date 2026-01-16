Secciones
Melania Pérez se proyectó en su testimonio como cantora

La salteña falleció a los 76 años, luego de seis décadas dedicadas al folclore norteño.

Hace 3 Hs

“Tristeza hecha baguala, lloran las cajas copleras… ha partido Melania Pérez. La voz, artista inmensa y admirada que nos deja la vara bien alta, la poesía hecha canción. Coplera decidora y comprometida, ejemplo de no claudicar con lo que te dicta el corazón y su paisaje. Tu vida fue y será música de lo más alto para nosotros”, escribió en las redes sociales Claudio Sosa para despedir a la cantora salteña.

Pérez falleció el jueves, a los 76 años, tras seis décadas dedicadas al folclore. En marzo de 1965 comenzó profesionalmente en el canto cuando fue convocada para integrar el grupo vocal Las Voces Blancas. “Con apenas 17 años, Melania se incorporó a un conjunto que pronto se destacaría por su originalidad armónica. Su voz aportó un sello folclórico distintivo, clave en la identidad del grupo, que logró grabaciones en un sello de relevancia, giras por todo el país y el exterior, y la consagración en el Festival de Cosquín en 1967. Además, obtuvieron el primer premio en el Festival Odol de la Canción, emitido por Canal 13, con la zamba ‘Pastor de Nubes’”, destacó la oficina de Cultura de Salta para recordarla.

Luego fue parte de los destacados grupos El Vale Cuatro, dirigido por Gustavo Cuchi Leguizamón, y del Dúo Herencia -juto a su esposo José Icho Vaca- y desarrolló una extensa y consagratoria carrera solista, mientras profundizaba su formación y se volcaba a la docencia. Compartió escenario y discos con Alfredo Ábalos, Peteco Carabajal, Jaime Torres, Colacho Brizuela, Lucho González, Dino Saluzzi y Juan Falú, entre muchos otros.

“Creció rodeada de sonidos y tradiciones. Provenía de una familia donde la música formaba parte de la vida cotidiana: su abuelo organizaba carpas para los carnavales y dirigía una orquesta, mientras que sus tíos integraban bandas musicales. En su hogar convivían distintos géneros, con una escucha atenta y constante que forjó tempranamente su identidad artística. Despedimos a una artista íntegra, de voz profunda y compromiso sostenido, cuya obra permanece como testimonio vivo de una manera honesta y sensible de habitar el canto. Su partida deja un vacío significativo en el ámbito cultural, pero también un legado sólido, construido con sensibilidad, estudio y una permanente búsqueda estética”, se agregó institucionalmente desde el Gobierno salteño.

La tucumana María Paula Godoy reivindicó a Pérez como “gran cantora y referente del folclore argentino; única, supo crear un estilo muy propio, una gran inspiración como mujer en un contexto difícil, tiempo en el que abrió camino con su voz, su coraje y su coherencia; siempre fue resistencia, identidad y memoria viva y su voz queda sembrada para siempre”.

