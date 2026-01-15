Secciones
Celulares sin impuestos: ¿bajarán realmente los precios con la quita de aranceles?

Aunque se estimó que la caída de precios podría rondar un 30%, hay algunas especulaciones y versiones cruzadas sobre los precios reales.

El Gobierno nacional implementó la eliminación de impuestos aduaneros a celulares importados desde este jueves. La medida apunta a armar un mercado con una mayor competencia y lograr una reducción de hasta el 30% en los costos de los equipos. Sectores de la industria nacional manifestaron su preocupación por el ingreso casi irrestricto de celulares de marcas extranjeras.

El ministro Luis Caputo se refirió a la reforma de los aranceles como “un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos”. La medida forma parte de la desregulación implementada desde que asumió el gobierno del presidente Javier Milei. En mayo de 2025, los aranceles ya habían bajado del 16% al 8% y, ahora, con el nuevo dictamen, pasaron a ser del 0%.

¿Los celulares estarán efectivamente más baratos?

La regla simple dice que los celulares cuyo costo ronda el millón de pesos deberían costar unos $300.000 menos a partir de este jueves, día en que empieza a regir la medida. “La quita del arancel puede aliviar el total, pero no va a cambiar el importe de la etiqueta de un día para el otro”, señaló el periodista Marcelo Bellucci en un artículo para el periódico Clarín.

En este sentido, Bellucci también explica que la medida se ve parcialmente empañada por otros aspectos de la economía argentina, como el 21% del IVA, los gastos de logística de los importadores, los insumos atados al dólar y el tipo de cambio oficial. “Con este piso de costos, parte del recorte puede diluirse antes de llegar a la caja”, indicó.

En paralelo, las memorias DRAM incrementaron su costo en un 80% en el plano internacional. Aunque algunas empresas como Google, Meta, OpenAI y Amazon hicieron un acopio con compras grandes de memorias para mantener las ventas del momento, a largo plazo la medida preventiva dejará de tener efecto y el aumento en los costos será marcado.

Las peores predicciones señalan que el aumento del precio de las memorias podría representar un incremento del costo de los equipos de hasta el 8% en los escenarios más pesimistas. Así, Argentina queda sostenida entre dos movimientos: el nacional y el internacional, que busca demostrar al rubro tecnológico un mercado abierto y dispuesto a recepcionar mercancías.

