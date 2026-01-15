Celulares sin impuestos: ¿bajarán realmente los precios con la quita de aranceles?

El ministro Luis Caputo se refirió a la reforma de los aranceles como “un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos”. La medida forma parte de la desregulación implementada desde que asumió el gobierno del presidente Javier Milei. En mayo de 2025, los aranceles ya habían bajado del 16% al 8% y, ahora, con el nuevo dictamen, pasaron a ser del 0%.