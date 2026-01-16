Juicio por YPF: pidieron declarar a la Argentina en "desacato" y aplicar una multa de un millón de dólares por día

El conflicto legal por la expropiación de YPF sumó un capítulo de alta tensión en los tribunales de Nueva York. Los abogados de los fondos Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital, presentaron un escrito ante la jueza Loretta Preska solicitando que se declare a la Argentina en desacato y se le impongan severas sanciones por considerar que el país incumplió las órdenes judiciales de entregar información sensible.