Secciones
EconomíaNoticias económicas

Juicio por YPF: pidieron declarar a la Argentina en "desacato" y aplicar una multa de un millón de dólares por día

Los fondos demandantes solicitaron sanciones duras ante la jueza Loretta Preska, alegando que el país retiene comunicaciones claves de funcionarios.

JUEZA. Loretta Preska. FOTO TOMADA DE LA NACIÓN JUEZA. Loretta Preska. FOTO TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 2 Hs

El conflicto legal por la expropiación de YPF sumó un capítulo de alta tensión en los tribunales de Nueva York. Los abogados de los fondos Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital, presentaron un escrito ante la jueza Loretta Preska solicitando que se declare a la Argentina en desacato y se le impongan severas sanciones por considerar que el país incumplió las órdenes judiciales de entregar información sensible.

El reclamo se enmarca en la etapa de discovery (descubrimiento de pruebas), donde los acreedores buscan activos para cobrar parte de la sentencia que condenó al país a pagar U$S16.100 millones más intereses. El objetivo central de los demandantes es que la Justicia declare la figura de "alter ego" para organismos como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, la propia YPF y Aerolíneas Argentinas.

Si logran probar que estas entidades son "lo mismo" que el Estado, podrían avanzar sobre sus bienes para ejecutar la sentencia.

Para sustentar su tesis, los fondos exigen el acceso a comunicaciones no oficiales, como mensajes de WhatsApp y correos electrónicos personales, de un grupo de funcionarios y ex funcionarios, entre los que figuran nombres de la gestión actual y anterior, como Luis Caputo, Sergio Massa y el canciller Pablo Quirno.

Según los demandantes, el Estado ha incumplido deliberadamente la orden de entregar estos registros.

Ante esto, solicitaron un menú de sanciones drásticas. El pedido incluye declarar a la Argentina en desacato y aplicar una multa coercitiva de al menos un millón de dólares por día, pagadera al tribunal mientras persista el incumplimiento.

Además, reclamaron que se apliquen sanciones civiles y que la jueza adopte una presunción de "inferencia adversa", lo que implicaría asumir que la evidencia no presentada o retenida sería desfavorable para la posición argentina, dando por válido el argumento del "alter ego".

En caso de que el país insista en que no puede acceder a estas comunicaciones, los demandantes pidieron la convocatoria a una audiencia con testigos en vivo en Nueva York, exigiendo que la Argentina cubra los honorarios y costos legales de dicha instancia.

La respuesta del Gobierno de Milei

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación rechazaron tajantemente la presentación, calificándola como el intento más reciente de Burford Capital de hostigar a la República mediante solicitudes intrusivas y desproporcionadas.

La defensa argentina aseguró que el país ha cumplido plena y ampliamente con el proceso, entregando más de 113.000 páginas de documentos y facilitando el testimonio de diversos funcionarios.

El conflicto se dirimirá en las próximas semanas. Según el cronograma judicial, la defensa argentina presentará su respuesta oficial el 19 de febrero, mientras que los demandantes tendrán su contrarréplica el 5 de marzo.

Finalmente, las audiencias clave donde la jueza Preska definirá si hace lugar a las sanciones están previstas para el 23 y 24 de marzo. Si el fallo resulta adverso, podría tener consecuencias financieras inmediatas y complicar aún más las relaciones comerciales externas del país.

Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesLoretta Preska
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
YPF: los demandantes buscan que la Argentina sea declarada en desacato ante la jueza Loretta Preska

YPF: los demandantes buscan que la Argentina sea declarada en desacato ante la jueza Loretta Preska

Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara con la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara con la región

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Comentarios