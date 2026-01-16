Misterio en Nordelta: qué pasó con los chanchos salvajes que aparecieron después de los carpinchos

“El martes por la madrugada y utilizando dardos de sedación se llevaron a varios carpinchos: tres hembras y tres machos. Supuestamente se los llevaron en lancha y dormidos a un lugar ubicado a cuatro horas de San Fernando, pero nadie sabe de qué lugar se trata”, denunció. Para Nora, la falta de información genera dudas: “Si todo esto fuera legal, hubieran filmado el traslado. Nadie sabe dónde ni cómo están los animales. Los carpinchos no hacen nada y hasta son asustadizos. Todo esto realmente no se entiende”.