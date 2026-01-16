Cómo usar el aire acondicionado y pagar menos de luz en días de calor extremo
En medio de la ola de calor, el uso del aire acondicionado se dispara y también el consumo eléctrico. Consejos prácticos sobre la temperatura ideal y hábitos que ayudan a mantener la casa fresca sin aumentar de manera desmedida la factura de luz.
La ola de calor que afecta a gran parte del país lleva a millones de hogares a depender del aire acondicionado durante muchas horas del día y la noche. Sin embargo, su uso continuo puede traducirse en un fuerte aumento del consumo eléctrico y, en consecuencia, en facturas de luz mucho más altas. Saber cómo regularlo y optimizar su funcionamiento se vuelve clave tanto para el confort como para el cuidado del bolsillo.
Expertos en eficiencia energética advierten que pequeños cambios en la forma de usar el equipo pueden marcar una gran diferencia. Ajustar la temperatura, mantener filtros limpios, aislar ambientes y combinar el aire con otras estrategias de ventilación son algunas de las prácticas que permiten atravesar el calor extremo sin derrochar energía.
Cómo gastar menos electricidad en el uso del aire acondicionado durante la ola de calor
- Fijar la temperatura a 24 °C. El consumo eléctrico de algunos equipos aumenta hasta un 8% por cada grado inferior a ese umbral.
- Al comprar un equipo nuevo, contrastar su capacidad de climatización con las necesidades del ambiente que se quiere climatizar.
- Cuando el acondicionador esté encendido, cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de aire exterior al ambiente climatizado.
- Apagar el equipo cuando se abandona dicho ambiente.
- Tener presente las ventajas del ventilador: además de resultar más económico, combate mejor el calor en algunos ambientes.
¿Cuáles son las ventajas de usar en ventilador frente a las altas temperaturas?
- Consumen menos kilovatios por hora que un equipo de aire acondicionado: casi ocho veces menos en el transcurso de un fin de semana.
- En determinados ambientes, los ventiladores (preferentemente de techo) pueden mantener un adecuado confort, e incluso producir una sensación de descenso de la temperatura de entre 3 y 5 grados centígrados.
- Prácticamente no necesitan mantenimiento.