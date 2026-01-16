Cómo usar el aire acondicionado y pagar menos de luz en días de calor extremo

La ola de calor que afecta a gran parte del país lleva a millones de hogares a depender del aire acondicionado durante muchas horas del día y la noche. Sin embargo, su uso continuo puede traducirse en un fuerte aumento del consumo eléctrico y, en consecuencia, en facturas de luz mucho más altas. Saber cómo regularlo y optimizar su funcionamiento se vuelve clave tanto para el confort como para el cuidado del bolsillo.