Juan Schiaretti vuelve a la actividad política: "Me otorgaron el alta médica"

Juan Schiaretti anunció que retoma la actividad política. “Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad”, anunció el diputado nacional cordobés, que había sido sometido a una operación cardíaca el pasado 28 de noviembre, razón por la cual no pudo jurar como diputado nacional.
A partir de su recuperación, asumirá a su banca en la primera sesión de la Cámara de Diputados, cuando se retome la actividad en febrero.
El propio ex gobernador cordobés señaló a través de sus redes sociales que “en el mes de febrero asumiré la banca de para la que fui elegido”.
Schiaretti fue operado en la Fundación Favaloro, de la Ciudad de Buenos Aires, donde le hicieron la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Fue un procedimiento cardíaco estaba previsto desde hacía semanas y que le impidió participar de la sesión preparatoria en la que juraron los diputados nacionales elegidos el 26 de octubre.
Con la asunción formal de Schiaretti el interbloque Unidos tendrá los 22 diputados con los cuales ese sector reclama la condición de tercera minoría, aunque empata en número al interbloque Fuerza del Cambio, que componen los diputados del Pro, la UCR, el MID, Karina Banfi y José Garrido.