COPENHAGUE, Dinamarca.- Es “imposible” que Estados Unidos adquiera Groenlandia, recalcó el ministro danés de Relaciones Exteriores a la prensa de su país, en reacción a las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
“Es imposible. No es lo que queremos en Dinamarca ni en Groenlandia, y va en contra de todas las reglas internacionales. Atenta contra nuestra soberanía”, declaró Lars Løkke Rasmussen a la cadena pública DR.
“Además, eso no es necesario para responder a los intereses estadounidenses, tal y como fueron definidos ayer”, agregó.
Leavitt dijo que el despliegue de tropas europeas en la isla del Ártico no tiene “ningún impacto” en el objetivo de Donald Trump de “adquirir” el territorio autónomo danés.
Estas declaraciones se produjeron apenas 24 horas después de que se reunieran en Washington los jefes de la diplomacia de Dinamarca y de Groenlandia con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
Luego de la reunión, Dinamarca confirmó que existe un “desacuerdo fundamental” con Estados Unidos, aliado suyo dentro de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN), sobre el futuro de Groenlandia. El vice primer ministro groenlandés, Mute Egede, anunció el despliegue de más tropas de la OTAN en el territorio y varios países europeos enviaron a militares en una misión de exploración.
El ministro danés de Relaciones Exteriores dijo ayer que tiene “claramente la impresión” de que Trump continúa queriéndose apoderar de Groenlandia.
Movilización europea
Según declaró Rasmussen a DR, en la reunión en Washington, ambas partes coincidieron en que están “en desacuerdo sobre ese punto” y acordaron “intentar lanzar un proceso de diálogo de alto nivel, dentro del respeto de las líneas rojas del Reino de Dinamarca”. “En otras palabras ¿existe un medio de responder a los deseos legítimos de Estados Unidos en materia de seguridad pero respetando la integridad del Reino de Dinamarca? Es lo que acordamos y es lo que me sirve de base”, señaló el canciller.
La marcha cada vez más agresiva de Trump sobre los tratados internacionales y el concierto mundial inquieta finalmente a sus históricos aliados europeos. Varios países del bloque -Francia, Alemania, Suecia y Noruega- anunciaron el envío de soldados a Groenlandia, en una misión militar europea para apoyar a Dinamarca.
El presidente de Francia , Emmanuel Macron, anunció ayer que enviará más “medios terrestres, aéreos y marítimos” a ese territorio del Ártico. “Un primer equipo de militares franceses ya está sobre el terreno y será reforzado en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos”, aseguró Macron, en un discurso de inicio del año, ante las Fuerzas Armadas en la base aérea de Istres, en el sureste de Francia.
Trump amenaza con anexionar Groenlandia alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. Washington aseguró que analiza comprarla, pero no descarta una intervención militar.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que rechaza la voluntad de Estados Unidos de hacerse con este territorio rico en recursos minerales, señaló ayer que se está formando “un grupo de trabajo” para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.
“Francia y los europeos deben seguir estando presentes allí donde sus intereses estén amenazados, sin escalada, pero inflexibles en el respeto de la soberanía territorial”, dijo Macron.