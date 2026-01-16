“Es imposible” que Estados Unidos adquiera Groenlandia

Movilización europea

Según declaró Rasmussen a DR, en la reunión en Washington, ambas partes coincidieron en que están “en desacuerdo sobre ese punto” y acordaron “intentar lanzar un proceso de diálogo de alto nivel, dentro del respeto de las líneas rojas del Reino de Dinamarca”. “En otras palabras ¿existe un medio de responder a los deseos legítimos de Estados Unidos en materia de seguridad pero respetando la integridad del Reino de Dinamarca? Es lo que acordamos y es lo que me sirve de base”, señaló el canciller.