Diseño para cualquiera, en tiempos de la Inteligencia Artificial

El criterio, además, no es algo con lo que se nace. No es un don divino reservado para unos pocos. El criterio se entrena. Se construye mirando, analizando, diseñando y prestando atención. Es un ejercicio cotidiano. Cuanto más observamos y más conscientes somos de lo que funciona y de lo que no, más afinada se vuelve nuestra mirada. Y eso, en definitiva, es lo que nos diferencia unos de otros.