El uso de herramientas de IA en las escuelas

Este dato no debería sorprendernos: la tecnología ingresa por el dispositivo más extendido entre chicos y chicas -el celular- y se mete en cada actividad cotidiana. Sin embargo, el debate que se instaló en Tucumán en los últimos meses sobre el uso de estos dispositivos en el aula no surgió por motivación pedagógica sino por cómo limitar sus distracciones. La reciente Ley Provincial N° 9.852 estableció que los celulares sólo pueden usarse con fines pedagógicos o ante emergencias, pero la aplicación concreta varía entre escuelas y niveles educativos. En algunas instituciones de la Capital se limita el uso del celular al secundario; en otras, la norma se interpreta con criterios disciplinarios rígidos que generan tensiones con familias y docentes.