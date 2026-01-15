Secciones
"Las armas eran de juguete": la tajante aclaración de Tucumán Central tras la foto viral

Tras la clasificación a la final regional, una imagen del plantel con lo que parecían armas de fuego generó revuelo en redes. La institución aclaró que eran juguetes de plástico usados en un festejo privado y lamentó el malentendido: "No hubo propósito de promover la violencia".

EL COMUNICADO. Tucumán Central aclaró lo sucedido tras la viralización de la polémica foto. EL COMUNICADO. Tucumán Central aclaró lo sucedido tras la viralización de la polémica foto.
Hace 15 Min

Tucumán Central decidió cortar de raíz las especulaciones. Luego de que se viralizara una foto de los jugadores exhibiendo lo que aparentaban ser armas de fuego durante los festejos, la institución emitió un comunicado para desmentir categóricamente que se tratara de armamento real.

En el texto difundido a través de sus canales oficiales, el "Rojo" explicó que la imagen, tomada tras la victoria en Salta, corresponde a "un momento de celebración en un ámbito privado" y lamentaron que el hecho fuera "malinterpretado".

El punto central del descargo fue la naturaleza de los objetos que portaban los futbolistas Bruno Medina y Felipe Estrada, entre otros. "Queremos remarcar que las armas eran de juguete, y que no hubo mala intención, ni mucho menos, propósito de promover la violencia", sentenció la dirigencia, que además pidió "disculpas por el malentendido" generado en la opinión pública.

El contexto de la polémica

La controversia estalló poco después de la alegría deportiva. El domingo, el equipo de Villa Alem había logrado un triunfo clave por 2-1 ante Boroquímica como visitante, asegurando su pase a la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. En el viaje de regreso, la euforia se trasladó al ómnibus, donde se tomó la fotografía que mostraba a los jugadores con bebidas y las réplicas de plástico, escena que generó preocupación dado el contexto social actual.

Las armas eran de juguete: la tajante aclaración de Tucumán Central tras la foto viral

En sintonía con la postura institucional, Néstor Tonini, arquero del plantel que también aparece en la imagen, dialogó con LA GACETA para reforzar la aclaración. "Son pistolas de juguete, de esas que lanzan balines de plástico", aseguró. "Se hizo algo muy grande por eso. Nosotros ni cuenta nos dimos en ese momento. Estábamos festejando, jugando... Hasta espuma de carnaval teníamos y nos íbamos tirando", detalló, insistiendo en que "los chicos son jodones".

Vuelta de página

Con la aclaración hecha, en Villa Alem buscan que la atención vuelva exclusivamente al fútbol. Tal como cierra el comunicado oficial, "el plantel se encuentra enfocado en la final del domingo".

Tucumán Central recibirá este fin de semana a Talleres de Perico para disputar el partido de ida de la final regional, con la revancha programada para siete días después en Jujuy.

