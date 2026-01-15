La canasta de crianza subió por debajo de la inflación: ¿cuánto costó criar a un niño en diciembre?

Evolución mensual de la canasta de crianza

Entre noviembre y diciembre, el costo de criar a menores de 1 año pasó de $389.870 a $460.178. En el caso de los niños de 1 a 3 años, la canasta aumentó de $462.397 a $547.913. Para el grupo de 4 a 5 años, el monto se incrementó de $384.002 a $466.596, mientras que para los niños y adolescentes de 6 a 12 años subió de $483.162 a $586.627.