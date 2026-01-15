Reunión clave en Washington: Trump recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

Este encuentro se produce en un contexto político inusual: Trump ha reforzado recientemente su diálogo con la actual líder del gobierno chavista, Delcy Rodríguez, con quien mantuvo una conversación telefónica y calificó como “una persona fantástica”. La llamada con Rodríguez se dio tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses, el pasado 3 de enero.