Reunión clave en Washington: Trump recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

La Premio Nobel de la Paz busca mantener un diálogo directo con la Casa Blanca que contribuya a una transición democrática tras la captura de Maduro.

Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un encuentro que se celebró a puertas cerradas.

La reunión se llevó a cabo en un comedor privado de la residencia presidencial, en un almuerzo de trabajo pactado para las 12.30 (hora de Washington), según la agenda oficial de la administración estadounidense.

Machado viajó a Washington en un momento de alta tensión política en Venezuela, con el objetivo de mantener un diálogo directo con la Casa Blanca que contribuya a una transición democrática en su país.

Delcy Rodríguez habló de un “nuevo momento político” en Venezuela y dijo que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

Delcy Rodríguez habló de un “nuevo momento político” en Venezuela y dijo que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

Este encuentro se produce en un contexto político inusual: Trump ha reforzado recientemente su diálogo con la actual líder del gobierno chavista, Delcy Rodríguez, con quien mantuvo una conversación telefónica y calificó como “una persona fantástica”. La llamada con Rodríguez se dio tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses, el pasado 3 de enero.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt destacó que el gobierno de Rodríguez ha “cumplido por ahora con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente Trump”, en referencia a temas como la liberación de presos políticos y otros compromisos diplomáticos.

Trump mantuvo una conversación con Delcy Rodríguez: “Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”

Trump mantuvo una conversación con Delcy Rodríguez: “Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”

Al ser consultada sobre las expectativas de elecciones en Venezuela, Leavitt señaló que Trump espera que se celebren comicios “algún día”, aunque no pudo precisar un calendario actualizado para ello.

Sobre la oposición venezolana, la vocera reafirmó que Machado es considerada “una voz importante para muchos en Venezuela”, subrayando el rol que tiene dentro de los sectores que buscan una salida democrática a la crisis política en el país caribeño.

