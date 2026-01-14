Delcy Rodríguez habló de un “nuevo momento político” en Venezuela y dijo que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles que su país “se abre a un nuevo momento político” tras la detención de Nicolás Maduro y confirmó más de 400 excarcelaciones.
“El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”, expresó Rodríguez ante la prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas. En ese contexto, aseguró que el proceso de liberaciones “no ha concluido”.
También informó que desde diciembre ya fueron liberadas 406 personas consideradas presas políticas. “El objetivo es abrir espacios políticos. Fue el objetivo que marcó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones, y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días”, sostuvo la mandataria interina.
Las declaraciones fueron realizadas en Miraflores, donde Rodríguez estuvo acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
“Este proceso se mantiene abierto”, enfatizó la jefa del Ejecutivo interino, y negó que el gobierno haya incumplido el anuncio realizado días atrás sobre la liberación de un número significativo de extranjeros y ciudadanos venezolanos.