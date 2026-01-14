Secciones
Delcy Rodríguez habló de un “nuevo momento político” en Venezuela y dijo que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

La mandataria interina aseguró que ya fueron excarceladas más de 400 personas desde diciembre. "El objetivo es abrir espacios políticos", sostuvo.

DELCY RODRÍGUEZ. La presidenta interina de Venezuela tras una sesión de la Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2026 en Caracas. DELCY RODRÍGUEZ. La presidenta interina de Venezuela tras una sesión de la Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2026 en Caracas. FOTO/AFP
Hace 16 Min

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles que su país “se abre a un nuevo momento político” tras la detención de Nicolás Maduro y confirmó más de 400 excarcelaciones. 

“El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”, expresó Rodríguez ante la prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas. En ese contexto, aseguró que el proceso de liberaciones “no ha concluido”.

Desde su lugar de detención en EEUU, Nicolás Maduro pidió al pueblo confiar en Delcy Rodríguez

También informó que desde diciembre ya fueron liberadas 406 personas consideradas presas políticas. “El objetivo es abrir espacios políticos. Fue el objetivo que marcó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones, y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días”, sostuvo la mandataria interina.

Las declaraciones fueron realizadas en Miraflores, donde Rodríguez estuvo acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

“Este proceso se mantiene abierto”, enfatizó la jefa del Ejecutivo interino, y negó que el gobierno haya incumplido el anuncio realizado días atrás sobre la liberación de un número significativo de extranjeros y ciudadanos venezolanos.

