Trump mantuvo una conversación con Delcy Rodríguez: “Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”

El mandatario republicano detalló que la charla fue larga y positiva.

Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que mantuvo una extensa conversación telefónica con Delcy Rodríguez, recientemente nombrada como mandataria interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Durante un encuentro con la prensa, el republicano detalló que la conversación fue larga y positiva. El mandatario estadounidense señaló que la gestión incluyó al secretario de Estado Marco Rubio y a “otros actores clave”, sin ofrecer mayores precisiones sobre los temas abordados.

Donald Trump se autodenominó "presidente de Venezuela" y Delcy Rodríguez salió al cruce

Donald Trump se autodenominó presidente de Venezuela y Delcy Rodríguez salió al cruce

“Acabamos de tener una gran conversación hoy, y ella es una persona fantástica. Es decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella”, afirmó Trump ante los medios, en declaraciones recogidas en la Casa Blanca.

El presidente norteamericano añadió que percibe una mejora en la relación bilateral: “Creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”.

La relación entre EEUU y Venezuela tras la captura de Maduro 

La llamada telefónica se produce en un contexto de tensiones y acontecimientos recientes en la región, aunque Trump no profundizó en detalles sobre acuerdos concretos ni próximos pasos diplomáticos. Hoy, Rodríguez sostuvo que Venezuela “se abre a un nuevo momento político” tras la detención de Nicolás Maduro y confirmó más de 400 excarcelaciones.  “El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”, expresó Rodríguez ante la prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas. En ese contexto, aseguró que el proceso de liberaciones “no ha concluido”.

Donald Trump advirtió ahora a Cuba: "¡No habrá más petróleo ni dinero!"

Donald Trump advirtió ahora a Cuba: ¡No habrá más petróleo ni dinero!

También informó que desde diciembre ya fueron liberadas 406 personas consideradas presas políticas. “El objetivo es abrir espacios políticos. Fue el objetivo que marcó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones, y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días”, sostuvo la mandataria interina.

