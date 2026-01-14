Trump mantuvo una conversación con Delcy Rodríguez: “Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”

La llamada telefónica se produce en un contexto de tensiones y acontecimientos recientes en la región, aunque Trump no profundizó en detalles sobre acuerdos concretos ni próximos pasos diplomáticos. Hoy, Rodríguez sostuvo que Venezuela “se abre a un nuevo momento político” tras la detención de Nicolás Maduro y confirmó más de 400 excarcelaciones. “El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”, expresó Rodríguez ante la prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas. En ese contexto, aseguró que el proceso de liberaciones “no ha concluido”.