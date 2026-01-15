La producción nacional de leche alcanzó el mayor nivel de los últimos 10 años, según datos oficiales

Estos resultados reflejaron el impacto del proceso de modernización que atraviesa la cadena láctea argentina, impulsado por la incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo, la adopción de buenas prácticas productivas y el fortalecimiento del trabajo articulado entre el sector público y privado, con el esfuerzo de los productores y la industria, de acuerdo con la cartera.