Vacaciones en Brasil: por qué usar tarjetas puede ser un riesgo y cómo pagar de forma más segura

“El error más común es confiar ciegamente en el uso de la tarjeta física, cuando hoy existen alternativas digitales mucho más seguras y trazables. Pagar de forma digital, ya sea vía QR o Pix, donde no hay entrega física de la tarjeta o el celular, reduce notablemente la exposición al fraude”, afirmó Sebastián Siseles, CEO de Vesseo, una billetera digital.