En Brasil ya circula una nueva estafa a turistas que pagan con billeteras digitales

Nueva estafa en Brasil: alerta por billeteras virtuales

Pagar mediante contactless o con código QR desde una billetera digital puede ser muy sencillo y cómodo. Pero esta comodidad no debe implicar una distracción. Es que, no por estar en otro país, las estafas dejan de estar presentes. En Brasil se detectó que algunos argentinos fueron engañados con el mismo truco: al momento de pagar, los cobradores ingresan un monto superior al que corresponde y cobran mucho más de lo que realmente deberían. Pero, cuando el estafado reconoce el monto que abonó, suele ser demasiado tarde para hacer reclamos.