Secciones
SociedadActualidad

Tarot: las predicciones para este jueves 15 de enero en el amor, el dinero y la salud

Las cartas del tarot marcan el pulso de este jueves 15 de enero con un mensaje de decisiones y proyección. Descubrí qué energías influyen hoy en el amor, el dinero y la salud.

Tarot: las predicciones para este jueves 15 de enero en el amor, el dinero y la salud Tarot: las predicciones para este jueves 15 de enero en el amor, el dinero y la salud
Hace 1 Hs

El tarot vuelve a abrir su abanico simbólico para ofrecer pistas sobre la energía que atraviesa este jueves 15 de enero. En esta jornada, los arcanos hablan de movimiento interno, decisiones que no admiten postergaciones y la necesidad de pensar el futuro con una mirada más amplia. No se trata de impulsos, sino de elegir con conciencia.

La carta que marca el pulso del día es el Dos de Bastos, un arcano asociado a la proyección, la ambición bien entendida y el deseo de avanzar hacia nuevos horizontes. Su mensaje es claro: llegó el momento de dejar la zona de confort y animarse a planificar lo que viene, sin perder de vista los límites ni los recursos disponibles. La energía del día favorece las decisiones estratégicas y la visión a largo plazo.

Horóscopo chino 2026: cómo debe cuidar su salud cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cómo debe cuidar su salud cada signo, según Ludovica Squirru
Tarot: las predicciones para este jueves 15 de enero en el amor, el dinero y la salud

Amor

En el plano afectivo, el Dos de Bastos invita a preguntarse hacia dónde se quiere ir emocionalmente. Para las parejas, es un buen día para conversar sobre proyectos compartidos, redefinir metas y ordenar expectativas. No se trata de discusiones, sino de acuerdos.

Quienes están solteros pueden sentirse atraídos por alguien que despierta interés intelectual y ganas de conocer más. La clave estará en animarse a decir lo que se siente sin rodeos. La honestidad emocional fortalece cualquier vínculo.

Dinero

En materia económica, la jornada plantea opciones. Pueden aparecer propuestas, ideas o caminos alternativos que obliguen a elegir. El tarot aconseja no actuar por impulso: analizar, comparar y planificar será fundamental.

Es un día propicio para pensar en cambios laborales, nuevos proyectos o inversiones a futuro. La ambición, cuando está acompañada de estrategia, puede abrir puertas importantes.

Salud

En cuanto al bienestar, esta carta sugiere revisar el equilibrio entre esfuerzo y descanso. La energía está disponible, pero necesita una dirección clara. Planificar rutinas saludables, ordenar horarios y evitar excesos será clave para sostener el buen ánimo.

La mente también pide estímulos positivos y objetivos concretos. Cuando hay motivación y constancia, el cuerpo responde mejor.

Mensaje del día: mirar más allá del presente inmediato, tomar decisiones con seguridad y avanzar con una visión clara puede transformar esta jornada en un punto de partida.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos
1

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?
2

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas
3

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables
4

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas
5

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación
6

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Más Noticias
Falsa abogada: intentó entrevistar a un detenido y quedó aprehendida

Falsa abogada: intentó entrevistar a un detenido y quedó aprehendida

Balnearios naturales y ríos cristalinos: esta es una de las villas veraniegas más lindas del NOA a pocas horas de Tucumán

Balnearios naturales y ríos cristalinos: esta es una de las villas veraniegas más lindas del NOA a pocas horas de Tucumán

Qué santos se celebran hoy, 15 de enero: el santoral completo del día

Qué santos se celebran hoy, 15 de enero: el santoral completo del día

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios