Tarot: las predicciones para este jueves 15 de enero en el amor, el dinero y la salud

La carta que marca el pulso del día es el Dos de Bastos, un arcano asociado a la proyección, la ambición bien entendida y el deseo de avanzar hacia nuevos horizontes. Su mensaje es claro: llegó el momento de dejar la zona de confort y animarse a planificar lo que viene, sin perder de vista los límites ni los recursos disponibles. La energía del día favorece las decisiones estratégicas y la visión a largo plazo.