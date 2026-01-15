Postre fresco y delicioso: torta soufflé de limón sin azúcar y sin gluten

Si buscás un postre ligero, saludable y delicioso, este postre sin harinas y sin azúcar puede ser uno de tus mejores aliados. El soufflé de limón se prepara sin ingredientes que pueden resultar poco saludables para el organismo. Es un plato ligero y esponjoso que se prepara al horno. Hay opciones dulces y también saladas, y la mayoría de ellas están hechas a base de queso.
Este te puede ayudar a modificar tus hábitos alimentarios, teniendo a mano ideas de menú saludables y ricas para comer bien sin perder la oportunidad de probar platos sabrosos. Como un plus, esta receta está llena de proteínas porque lleva una gran cantidad de queso crema o yogur griego.
El queso crema aporta proteínas esenciales para el crecimiento y mantenimiento de los músculos, la piel, el cabello y las uñas. Además, tiene grasas saludables que funcionan como fuente de energía para mantener el organismo activo.
Tortita soufflé de limón paso a paso
Estos son los ingredientes que se necesitan para preparar una tortita de soufflé de limón y queso:
- 250 gramos de queso untable descremado o yogur griego
- 3 huevos
- 3 sobres de stevia
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 limón
- 1 cucharada de harina de arroz o almidón de maíz
Preparación
1) Separá las claras de las yemas. Podés usar una botella plástica limpia y absorber la yema apretando la botella para quitar el aire.
2) Mezclá las yemas con el queso y la esencia de vainilla.
3) Rallá la cáscara del limón sobre la mezcla anterior y después partilo en dos para exprimirlo. Evitá que se pasen las semillas, separándolas manualmente para evitar el sabor amargo.
4) Por separado, batí las claras a punto nieve, sumá las claras batidas a la preparación anterior y agregá la harina. Integrá.
5) Pasá toda la mezcla a un molde chico y cociná en horno a 180 °C entre 25 y 30 minutos aproximadamente. También se puede hacer en una olla tipo Essen a fuego mínimo por 40 minutos.