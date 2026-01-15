Postre fresco y delicioso: torta soufflé de limón sin azúcar y sin gluten

Si buscás un postre ligero, saludable y delicioso, este postre sin harinas y sin azúcar puede ser uno de tus mejores aliados. El soufflé de limón se prepara sin ingredientes que pueden resultar poco saludables para el organismo. Es un plato ligero y esponjoso que se prepara al horno. Hay opciones dulces y también saladas, y la mayoría de ellas están hechas a base de queso.