Torta matera de naranja con avena y nueces: casera, esponjosa y sin harinas

Si estás pensando en las meriendas del fin de semana, los bizcochuelos y tortas húmedas son siempre la mejor opción. Además, aprovechando la temperatura de este viernes, se puede usar el horno tranquilamente y preparar un postre delicioso que acompañe las comidas o el mate de las tardes. Es una torta sabor naranja que se prepara sin harinas y en su reemplazo se utiliza avena, lo que la hace mucho más saludable.