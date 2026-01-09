Torta matera de naranja con avena y nueces: casera, esponjosa y sin harinas

Si estás pensando en las meriendas del fin de semana, los bizcochuelos y tortas húmedas son siempre la mejor opción. Además, aprovechando la temperatura de este viernes, se puede usar el horno tranquilamente y preparar un postre delicioso que acompañe las comidas o el mate de las tardes. Es una torta sabor naranja que se prepara sin harinas y en su reemplazo se utiliza avena, lo que la hace mucho más saludable.
Además de ser supersaludable porque no lleva harina, se puede cambiar el azúcar por algún endulzante de preferencia como miel o stevia. También tiene frutos secos, en este caso nueces, que son ricas en grasas saludables, antioxidantes, proteínas y fibra. Ayudan al funcionamiento del sistema cardiovascular, intestinal y ayudan a controlar el azúcar en sangre.
Torta de naranja sin harina, con nuez y avena
Para preparar esta torta al horno necesitarás:
- 2 huevos
- 2 puñados de nueces picadas (o 40 gramos)
- 1 ½ taza de avena
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 naranja
- ⅓ taza de aceite
- ¼ taza de azúcar mascabo
Paso a paso
1) En un recipiente, batir los dos huevos con el azúcar o endulzante de preferencia. Añadir el aceite al final y seguir mezclando.
2) Separá la naranja y lavala con abundante agua para eliminar todos los restos de tierra o conservantes que pueda tener la fruta. Rallá la cáscara en la preparación y luego exprimí la naranja y agregala a la mezcla de huevo, azúcar y aceite que preparaste en el primer paso. Asegurate de no poner las semillas.
3) Una vez que la mezcla esté casi líquida, agregá la avena instantánea. Puede ser molida –en forma de harina de avena– o en copos, según lo que prefieras. Dejá reposar la avena para que se hidrate.
4) Agregá también el polvo para hornear e integrá nuevamente. Añadí por último las nueces, que deben estar picadas. Podés molerlas hasta el punto que quieras. Si te gusta morder la nuez en el bizcochuelo y darle un toque crocante, entonces los pedacitos no deben ser tan pequeños. En cambio, si solo querés tener el sabor de las nueces, entonces deben estar casi trituradas.
5) Llevar la preparación a una cacerola de aproximadamente 18 centímetros de diámetro. Llevar al fuego mínimo por 30 minutos. Cuando esté lista, podés decorar la parte superior con pasta de maní o azúcar impalpable.