Secciones
SociedadActualidad

Torta matera de naranja con avena y nueces: casera, esponjosa y sin harinas

Una receta nutritiva, fácil de hacer y libre de harinas refinadas, ideal para aprovechar los beneficios de la avena y los frutos secos sin renunciar a algo rico.

La licenciada en nutrición Eugenia Grobocopatel compartió este postre saludable en sus redes sociales. La licenciada en nutrición Eugenia Grobocopatel compartió este postre saludable en sus redes sociales. Foto: Instagram/eg.nutrición
Hace 1 Hs

Si estás pensando en las meriendas del fin de semana, los bizcochuelos y tortas húmedas son siempre la mejor opción. Además, aprovechando la temperatura de este viernes, se puede usar el horno tranquilamente y preparar un postre delicioso que acompañe las comidas o el mate de las tardes. Es una torta sabor naranja que se prepara sin harinas y en su reemplazo se utiliza avena, lo que la hace mucho más saludable.

Tarta de coco sin harina, sin azúcar y alta en proteínas en solo cuatro pasos

Tarta de coco sin harina, sin azúcar y alta en proteínas en solo cuatro pasos

Además de ser supersaludable porque no lleva harina, se puede cambiar el azúcar por algún endulzante de preferencia como miel o stevia. También tiene frutos secos, en este caso nueces, que son ricas en grasas saludables, antioxidantes, proteínas y fibra. Ayudan al funcionamiento del sistema cardiovascular, intestinal y ayudan a controlar el azúcar en sangre.

Torta de naranja sin harina, con nuez y avena

Para preparar esta torta al horno necesitarás:

- 2 huevos

- 2 puñados de nueces picadas (o 40 gramos)

- 1 ½ taza de avena

- 1 cucharadita de polvo para hornear

- 1 naranja

- ⅓ taza de aceite

- ¼ taza de azúcar mascabo

Paso a paso

1) En un recipiente, batir los dos huevos con el azúcar o endulzante de preferencia. Añadir el aceite al final y seguir mezclando.

2) Separá la naranja y lavala con abundante agua para eliminar todos los restos de tierra o conservantes que pueda tener la fruta. Rallá la cáscara en la preparación y luego exprimí la naranja y agregala a la mezcla de huevo, azúcar y aceite que preparaste en el primer paso. Asegurate de no poner las semillas.

3) Una vez que la mezcla esté casi líquida, agregá la avena instantánea. Puede ser molida –en forma de harina de avena– o en copos, según lo que prefieras. Dejá reposar la avena para que se hidrate.

4) Agregá también el polvo para hornear e integrá nuevamente. Añadí por último las nueces, que deben estar picadas. Podés molerlas hasta el punto que quieras. Si te gusta morder la nuez en el bizcochuelo y darle un toque crocante, entonces los pedacitos no deben ser tan pequeños. En cambio, si solo querés tener el sabor de las nueces, entonces deben estar casi trituradas.

5) Llevar la preparación a una cacerola de aproximadamente 18 centímetros de diámetro. Llevar al fuego mínimo por 30 minutos. Cuando esté lista, podés decorar la parte superior con pasta de maní o azúcar impalpable.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Galletitas de naranja sin harina ni azúcar: una opción saludable y rápida

Galletitas de naranja sin harina ni azúcar: una opción saludable y rápida

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Canastitas de papa sin harina: un almuerzo fresco, liviano y saludable

Canastitas de papa sin harina: un almuerzo fresco, liviano y saludable

Tarta de coco sin harina, sin azúcar y alta en proteínas en solo cuatro pasos

Tarta de coco sin harina, sin azúcar y alta en proteínas en solo cuatro pasos

Lo más popular
Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
1

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera
2

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo
3

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
4

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
5

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones
6

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Más Noticias
Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

BTS en Argentina: las ARMYs ya empezaron la locura y advierten por posibles estafas

BTS en Argentina: las ARMYs ya empezaron la locura y advierten por posibles estafas

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Comentarios