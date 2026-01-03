Desde El Cadillal hasta los Valles: vacaciones sin pileta y al alcance del boleto

Aguas Chiquitas
En El Cadillal
$3.600 es el costo del boleto para llegar a la Reserva Natural Provincial. Horarios. Lunes a viernes salen a las 6.30, 9, 11.30, 14.30, 17 y 19. Sábados: 7, 9, 11.30, 14.30, 17 y 19. Domingos y feriados: a las 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Los horarios de la vuelta: lunes a viernes a las 7.30, 10.30, 12.30, 16, 18.20 y 20.30. Sábados: 8, 10.15, 12.30, 16, 18 y 20. Domingos y feriados: a las 10, 12.30, 14, 16, 18 y 20.
Cascada del río Noque
En San Javier
Es un salto de agua con una olla natural, accesible tras una caminata por el lecho del río. El pasaje cuesta $4.950. Estos son los horarios de ida (partiendo desde la Terminal): lunes a viernes a las 12.30, 16 y 20. Sábados: 10, 12, 14, 16 y 18. Domingos y feriados: 8, 10, 12, 14, 16, y 18. A la vuelta (desde Portezuelo): lunes a viernes a las 6, 14 y 18. Sábados: 7, 12, 14, 16, 18 y 21. Domingos y feriados. 10, 12, 14, 16, 18 y 21.
Cascada Los Alisos
En Tafí del Valle
Una caída de agua de 60 metros en un destino popular para senderismo, ubicado en el Cerro Muñoz. El transporte público cuesta $18.000 desde la web de la empresa Aconquija. Horarios de ida, de lunes a sábados: 6, 10, 14, 16 y 20. Domingos: a las 6, 10, 14 y 19. Vuelta, de lunes a sábados: 4, 6, 10, 13.50, 17.50 y 20.50. Domingos: a las 10, 13.50, 16.50, 17.50, 19.30 y 20.50. Hay una promoción de ida y vuelta a $26.000 comprando en la boletería 65.
Cascada El Remate
A nueve kilómetros de Amaicha del Valle
La postal se ubica a 2.000 metros sobre el nivel del mar en Los Zazos. Muchos llegan al lugar caminando. De todos modos, en la oficina de turismo, frente a la plaza General San Martín, hay un listado con números de teléfonos de taxis para coordinar un viaje hasta el sitio. Se paga ingreso. $23.000 cuesta el pasaje hasta la villa turística comprando desde la web de la empresa Aconquija. Hay promociones ida y vuelta en la boletería 65 a $40.000. Los horarios de ida, de lunes a sábados: 6, 10, 14, 18 y 20. Domingos: 6, 10, 14 y 19. Para la vuelta, de lunes a sábados: 2.15, 8.20, 12.20, 16.20 y 19.20. Domingos: 8.20, 12.20, 16.20 y 19.20.
Río Tipas y Río de Arena
En Colalao del Valle
El lugar es ideal para picnics y senderismo. En la boletería 65 de la terminal cuesta $50.000 el pasaje ida y vuelta. Horarios de ida, de lunes a sábados: a las 6 y 14. Domingos: 6, 14 y 19. Vuelta, lunes a domingos: 6, 12 y 14.
Los Sauces y La Cañada
Balnearios en San Pedro de Colalao
$7.150 es el precio del pasaje para llegar al río Tacanas que atraviesa la villa y se consigue en la boletería 33. También se encuentran arroyos cercanos como el río Chulca y otros en la zona de Hualinchay. Horarios de ida, de lunes a sábados: a las 6, 7, 9.30, 11, 12.30, 14.10, 15.30, 17.10, 18.30, 20.15, 21.30 y 23 (los sábados no sale a las 21.30 y 23). Domingos y feriados: a las 7, 9.30, 11, 12.30, 14.10, 15.30, 17.10, 18.30, 20.15 y 21.30. Vuelta, de lunes a sábados: 5, 5.45, 6.45, 8.30, 9.30, 11, 12, 13.30, 14.45, 16.30, 18, 19.30 y 21. Domingos y feriados: 5, 8.30, 11, 12, 13.30, 16.30, 18, 19.30 y 21.
Balneario del río Loro
A 50 minutos desde la Capital
Ofrece paisajes de yungas y agua fresca a metros de El Cadillal. El costo del viaje es de $3.600 y se obtienen los boletos en las plataformas 12 y 13 de la Terminal. Los horarios de ida, de lunes a viernes: 6.30, 9, 11.30, 14.30, 17 y 19. Sábados: 7, 9, 11.30, 14.30, 17 y 19. Domingos y feriados: 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Vuelta de lunes a viernes: 7.30, 10.30, 12.30, 16, 18.20 y 20.30. Sábados: 8, 10.15, 12.30, 16, 18 y 20. Domingos y feriados: 10, 12.30, 14, 16, 18 y 20.
Balneario La Toma
En Tafí Viejo
Uno de los puntos más visitados de la ciudad. Es una opción en las yungas taficeñas para refrescarse. Está abierto al público de 8 a 20 todos los días, incluso feriados. Se ubica al final de la calle Uttinger, en el cruce con la avenida Perú. El recorrido desde ese punto es de 3,3 km, 50 minutos a pie. En la misma zona se encuentra un refugio donde tienen parada las líneas 130 y 131, que llegan desde San Miguel de Tucumán. El precio del boleto va desde $1.350.
Cascada Los Pizarros
Al sur de la provincia, en La Cocha
Es considerada el salto de agua más alto de Tucumán con una caída libre de 90 metros. En su base se forma una pileta natural de 50 metros de diámetro. El precio del pasaje es de $5.500 en las boleterías 63 y 64 de la Terminal de Ómnibus. Los horarios de ida, de lunes a viernes a las 5.30, 8.30, 12.30, 14.30, 17, 18.30 yh 20.45. Sábados y domingos: 5.30, 8.30, 12.30, 14.30, 17, 18.30 y 20.45. A la vuelta, de lunes a viernes a las 4.30, 5.45, 6.25, 9.25, 12.10, 15.50, 19.25, 21.10 y 22. Sábados y domingos: 5.45, 6.25, 9.25, 12.10, 15.50, 19.25, 21.10 y 22.
Quebrada de Lules
En las Yungas
Es ideal para el senderismo y contacto con el río, vegetación subtropical y paisajes. Ofrece balnearios naturales y la oportunidad de explorar los vestigios de la antigua Usina Hidroeléctrica de Lules, la primera de Sudamérica. $1.600 cuesta el transporte en Exprebus hasta la ciudad, con frecuencia cada 20 minutos.
Dique Escaba
Uno de los destinos más atractivos del sur tucumano
En las cercanías de Juan Bautista Alberdi combina el entorno selvático de las yungas con postales emblemáticas, como su puente carretero. El lugar ofrece propuestas para disfrutar al aire libre y cuenta con una hostería. El espejo de agua se encuentra a unos 130 km de la Capital. El costo del transporte hasta la ciudad es de $7.050 en Exprebus, cada tres horas. Al dique llega Escaba Bus desde Alberdi.
Balneario El Boyero
En Trancas
Con pileta natural, asadores, duchas y canchas de voley. $5.350 es el costo del pasaje desde la Terminal de ómnibus y se compra en la boletería 32.
Horarios de ida, de lunes a sábados: 7, 9.30, 11, 12.30, 14.10, 15.30, 17.10, 18.30 y 20.15. Domingos y feriadoss: a las 7, 9.30, 12.30, 14.10, 15.30, 17.10, 18.30, 20.15 y 21.30. Vuelta, de lunes a sábados: 5.30, 6.30, 7.15, 9, 10, 11.30, 12.30, 14, 15.15, 17, 18.30, 20 y 21.30. Domingos y feriados: 7.30, 10, 12.30, 14.30, 17, 18.30, 20 y 21.30.
Cascadas de Rumi Punco
Un paraíso escondido y con túneles
A solo 45 minutos de caminata desde la ruta, la primera cascada se presenta con 11 metros de profundidad y 35 metros de ancho.
Al final del camino, la segunda cascada tiene 13 metros de profundidad y 25 metros de ancho. El boleto hasta La Cocha tiene un valor de $5.500 y se consigue en boleterías 63 y 64 (Exprebus). Horarios de ida, de lunes a viernes, a las 5.30, 8.30, 12.30, 14.30, 17, 18.30 y 20.45. Sábados y domingo: a las 5.30, 8.30, 12.30, 14.30, 17, 18.30 y 20.45. Vuelta, de lunes a viernes: 4.30, 5.45, 6.25, 9.25, 12.10, 15.50, 19.25, 21.10 y 22. Sábados y domingos: 5.45, 6.25, 9.25, 12.10, 15.50, 19.25, 21.10 y 22.
Villa Padre Monti
Cuatro saltos de agua en Burruyacu
Desde la Capital, el viaje dura casi una hora por la ruta provincial 305. El sendero comienza justo al lado del convento Padre Monti. Se puede llegar en colectivo hasta el pueblo de Villa Padre Monti.
Es recomendable consultar tarifas y horarios en la boletería 63 de la terminal de ómnibus (empresa Malevo).
Dique El Sunchal
Al noreste de la provincia
Antes de ir se deben consultar tarifas de colectivo en la boletería 63 del servicio de traslado, Malevo.
El acceso al lugar es por la ruta provincial 305 hasta pasar el Río Medina y el Club Tranquitas.