Desde El Cadillal hasta los Valles: vacaciones sin pileta y al alcance del boleto

La postal se ubica a 2.000 metros sobre el nivel del mar en Los Zazos. Muchos llegan al lugar caminando. De todos modos, en la oficina de turismo, frente a la plaza General San Martín, hay un listado con números de teléfonos de taxis para coordinar un viaje hasta el sitio. Se paga ingreso. $23.000 cuesta el pasaje hasta la villa turística comprando desde la web de la empresa Aconquija. Hay promociones ida y vuelta en la boletería 65 a $40.000. Los horarios de ida, de lunes a sábados: 6, 10, 14, 18 y 20. Domingos: 6, 10, 14 y 19. Para la vuelta, de lunes a sábados: 2.15, 8.20, 12.20, 16.20 y 19.20. Domingos: 8.20, 12.20, 16.20 y 19.20.