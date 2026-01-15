Alpine redefine su estructura: Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero en el proyecto 2026

La salida de Jack Doohan marcó un nuevo punto de inflexión en Alpine. En plena reconfiguración deportiva y técnica, la escudería francesa avanzó en la búsqueda de un reemplazo para su estructura de pilotos y encontró el nombre que completa el nuevo escenario interno: Alex Dunne.
El irlandés, de 20 años, forma parte del programa de desarrollo de McLaren y viene de finalizar quinto en la temporada 2025 de Fórmula 2, un resultado que lo ubicó entre los jóvenes con mayor proyección de la categoría. La intención de Alpine es sumarlo como piloto de reserva, dentro de un esquema que prioriza el crecimiento de talentos jóvenes con vistas al mediano plazo.
De concretarse su incorporación, Dunne compartirá espacio con Kush Maini y Gabriele Miní dentro del programa de formación de la escudería, mientras continúa un año más en la F2. La apuesta cubre la vacante que dejó Doohan y refuerza la política de renovación que Alpine decidió profundizar en esta etapa.
La llegada de Dunne no pasa inadvertida puertas adentro. Paul Aron, actual piloto de reserva, tiene contrato vigente hasta finales de este año y su continuidad queda ahora sujeta a evaluación. Con una nueva pieza en el tablero y varios jóvenes en desarrollo, la competencia interna se vuelve más intensa en un contexto de cambios técnicos y deportivos.
Alpine entiende que la transición hacia 2026 exige contar con alternativas sólidas, flexibles y con proyección, en un escenario donde cada decisión puede incidir en el futuro inmediato del equipo.
Mientras tanto, Franco Colapinto continúa con su trabajo de cara a la próxima temporada. En los últimos días, Alpine se instaló en Barcelona para las primeras prácticas del año, en medio de versiones por la ausencia del argentino en pista y la presencia exclusiva de Pierre Gasly.
Lejos de encender alarmas, Colapinto retomó sus tareas en el simulador de la sede de Enstone, una etapa clave en el desarrollo del nuevo monoplaza. Allí, el argentino sigue sumando horas de trabajo técnico, mientras el equipo termina de definir su cronograma de pruebas.
La salida de Doohan, la posible llegada de Dunne y la situación contractual de Aron reflejan el momento de cambio que atraviesa Alpine. A la par de la adaptación al nuevo motor Mercedes, que reemplaza al histórico Renault, la escudería ajusta su estructura deportiva para encarar un ciclo que apunta a consolidarse en 2026.