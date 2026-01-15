Alpine redefine su estructura: Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero en el proyecto 2026

El irlandés, de 20 años, forma parte del programa de desarrollo de McLaren y viene de finalizar quinto en la temporada 2025 de Fórmula 2, un resultado que lo ubicó entre los jóvenes con mayor proyección de la categoría. La intención de Alpine es sumarlo como piloto de reserva, dentro de un esquema que prioriza el crecimiento de talentos jóvenes con vistas al mediano plazo.