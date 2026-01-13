Alpine oficializó la salida de uno de sus pilotos en la previa de la temporada 2026 de Fórmula 1

Doohan había comenzado la temporada 2025 como compañero de Pierre Gasly, pero su continuidad siempre estuvo condicionada por un contrato provisorio y por la necesidad de obtener resultados que nunca terminaron de aparecer. En sus seis primeras carreras acumuló rendimientos por debajo de lo esperado y algunos accidentes, entre ellos uno de fuerte impacto en Suzuka. Desde la séptima fecha, su lugar fue ocupado por Colapinto, quien se mantuvo como titular hasta el cierre del año.