Alpine oficializó la salida de uno de sus pilotos en la previa de la temporada 2026 de Fórmula 1
Jack Doohan acordó su desvinculación con la escudería francesa luego de haber sido reemplazado por Franco Colapinto durante 2025. El equipo cerró su alineación con Pierre Gasly como compañero del argentino.
Jack Doohan dejó de ser piloto de Alpine. La escudería francesa confirmó en las últimas horas que alcanzó un acuerdo mutuo con el australiano para finalizar su vínculo de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, luego de haber sido reemplazado por Franco Colapinto durante el campeonato pasado.
El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, en el que el equipo explicó que la decisión apunta a que Doohan pueda “buscar otras oportunidades profesionales”. En el mismo mensaje, Alpine recordó que el australiano fue el primer integrante de su academia en llegar a un asiento titular en la máxima categoría, cuando debutó en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024.
La escudería también agradeció el compromiso y la conducta profesional del piloto durante sus cuatro años dentro de la estructura, tanto dentro como fuera de la pista, y le deseó éxito en el futuro.
Doohan había comenzado la temporada 2025 como compañero de Pierre Gasly, pero su continuidad siempre estuvo condicionada por un contrato provisorio y por la necesidad de obtener resultados que nunca terminaron de aparecer. En sus seis primeras carreras acumuló rendimientos por debajo de lo esperado y algunos accidentes, entre ellos uno de fuerte impacto en Suzuka. Desde la séptima fecha, su lugar fue ocupado por Colapinto, quien se mantuvo como titular hasta el cierre del año.
A ocho meses de aquella sustitución, la desvinculación quedó ahora formalmente sellada. El futuro inmediato del australiano estaría en la Súper Fórmula japonesa, donde correría para Kondo Racing, con el objetivo de mantenerse en competencia y sostener chances de regresar a la Fórmula 1 en 2027.
Doohan, de 22 años, se había incorporado a la Academia Alpine en 2022, fue piloto de reserva en 2023 y terminó tercero en la Fórmula 2 ese mismo año. En 2024 dio el salto definitivo a la F1, primero como reemplazo ocasional y luego como titular en 2025.
Con este movimiento, Alpine ya tiene definido su esquema para 2026. Gasly y Colapinto serán los pilotos principales, mientras que el estonio Paul Aron ocupará el rol de reserva. La escudería, además, apuesta a un salto de rendimiento tras una temporada 2025 muy por debajo de las expectativas, con la llegada de la nueva motorización Mercedes y un auto que comenzó a desarrollarse a mitad del año pasado.
Para Doohan, en cambio, se abre una etapa fuera del gran circo, con la misión de reconstruir su camino deportivo lejos, al menos por ahora, de la Fórmula 1.