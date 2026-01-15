Dakar 2026: Luciano Benavides es el nuevo líder en motos y los argentinos se destacaron en la Etapa 11

El Rally Dakar 2026 entró definitivamente en zona de definición. La undécima etapa, disputada entre Bisha y Al Henakiyah, reordenó la pelea por el título en motos y dejó a Luciano Benavides otra vez en lo más alto de la clasificación general, cuando restan apenas dos jornadas para el cierre en Yanbu.
El salteño terminó cuarto en la especial, a 3 minutos y 37 segundos del ganador del día, el estadounidense Skyler Howes (Honda), que completó los 346 kilómetros cronometrados en 3h09m02s. Adrien Van Beveren llegó segundo a solo 21 segundos y Edgar Canet fue tercero. Más atrás se ubicaron Tosha Schareina y Ricky Brabec, el principal rival del argentino en la lucha por el campeonato.
La clave, sin embargo, estuvo en la estrategia. Brabec reguló su ritmo en el tramo final con la intención de largar detrás de Benavides en la próxima etapa, pero ese planteo le costó caro, cedió casi cinco minutos respecto a Howes y más de un minuto frente al piloto de KTM. Esa diferencia fue suficiente para que Benavides saltara a la cima de la general con apenas 23 segundos de ventaja.
Schareina se mantiene tercero, aunque ya a más de 15 minutos del líder, lo que deja el título prácticamente reducido a un mano a mano entre el argentino y el estadounidense.
La etapa 11 tuvo un recorrido mixto, con algunos sectores de dunas pero mayor presencia de caminos de piedras y tramos sin asfaltar. A pesar de su fuerte caída del miércoles, Daniel Sanders largó con el hombro izquierdo vendado, producto de las lesiones en la clavícula y el esternón. El vigente campeón completó la etapa en el puesto 13, a diez minutos del ganador, con el único objetivo de seguir en carrera.
En la punta, los pilotos de Honda marcaron el ritmo. Van Beveren abrió pista y acumuló bonificaciones, Brabec lo alcanzó más adelante y luego se sumaron Howes y Schareina. Finalmente, fue Howes quien se quedó con el mejor tiempo absoluto del día, aunque el liderazgo general cambió de manos.
Con dos etapas por delante, Benavides vuelve a ser líder del Dakar. La diferencia es mínima, pero el contexto es histórico ya que el salteño está a solo 23 segundos de concretar el sueño de su primera consagración en la carrera más dura del mundo.
Buenas noticias argentinas en otras categorías
En Rally2, Santiago Rostan cumplió una gran tarea. Fue 26° en la etapa y escaló al 22° lugar de la general, cada vez más cerca de su objetivo de terminar entre los 20 mejores. Leonardo Cola terminó 40° y se mantiene 31° en el acumulado.
En Challenger, hubo festejo argentino. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini ganaron la etapa con un tiempo de 3:17:27, lograron su segunda victoria en esta edición y subieron al tercer puesto de la general. Kevin Benavides fue cuarto y continúa décimo, mientras que Bruno Jacomy junto a Lucas del Río fueron séptimos y se sostienen cuartos, con chances concretas de podio.
En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi lograron un nuevo podio al finalizar segundos, sumando su cuarta aparición entre los tres mejores en este Dakar. En la general se mantienen sextos. Manuel Andújar y Andrés Frini fueron séptimos y siguen octavos.
En Autos, el ganador del día fue Mattias Ekström, aunque Nasser Al-Attiyah continúa liderando la general pese a terminar 17°. La etapa estuvo marcada por la rotura de suspensión que sufrió Henk Lategan, lo que lo dejó fuera de la pelea por el título.
En Mission 1000, Benjamín Pascual terminó séptimo y se mantiene tercero en la general con su moto eléctrica Segway.
Lo que viene
Este viernes se disputará la penúltima etapa, entre Al Henakiyah y Yanbu, con 311 kilómetros cronometrados y 409 de enlace. Restan solo dos capítulos para conocer al campeón del Dakar 2026.
Luciano Benavides está donde siempre soñó estar: liderando la carrera más dura del mundo, con una ventaja mínima, pero con la ilusión intacta y el nombre de la Argentina otra vez en lo más alto del desierto.