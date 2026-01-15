Dakar 2026: Luciano Benavides es el nuevo líder en motos y los argentinos se destacaron en la Etapa 11

La clave, sin embargo, estuvo en la estrategia. Brabec reguló su ritmo en el tramo final con la intención de largar detrás de Benavides en la próxima etapa, pero ese planteo le costó caro, cedió casi cinco minutos respecto a Howes y más de un minuto frente al piloto de KTM. Esa diferencia fue suficiente para que Benavides saltara a la cima de la general con apenas 23 segundos de ventaja.