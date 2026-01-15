Crecen las amenazas de Trump sobre Groenlandia y las naciones europeas envían tropas

Dinamarca advirtió que un ataque a Groenlandia terminaría con la OTAN y, por ese motivo, decidió ampliar su presencia militar en la región en coordinación con Alemania, Suecia, y Noruega. En paralelo, Canadá y Francia anunciaron su intención de abrir consulados en Nuuk, la capital del territorio ártico, una señal diplomática que refuerza el interés internacional y la creciente atención sobre la estratégica isla.