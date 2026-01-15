Secciones
Le rompió el parabrisas de la camioneta de un palazo por escuchar Arjona a todo volumen

El irrisorio ataque tuvo lugar en Resistencia, Chaco, cuando un vecino arremetió contra la Toyota Hilux de una mujer que escuchaba música a un volumen elevado.

El cruce terminó con una denuncia al vecino agresor en un barrio de Resistencia, Chaco. El cruce terminó con una denuncia al vecino agresor en un barrio de Resistencia, Chaco.
Por Milagro Corbalán Hace 19 Min

“Para gustos, los colores”, dice el refrán y en Chaco, mientras que a una vecina parecía encantarle el rosa, otro vecino lo odiaba. Una mujer denunció a un vecino de su cuadra por haber dañado el parabrisas de su vehículo. En cuanto la policía intervino, el acusado asumió la responsabilidad por el acto. Según trascendió, el enojo del atacante se desencadenó porque su vecina estaba escuchando música de Ricardo Arjona a todo volumen.

La ofensiva quedó registrada por una cámara de seguridad. En el video se ve claramente cómo un hombre se acerca hasta la casa, vestido con una remera azul claro y un caño de hierro en la mano. En la vereda, una camioneta se encuentra estacionada. El vecino vocifera y gesticula en principio a la dueña de casa, que más tarde declaró que el atacante la insultó.

Le rompió el parabrisas de la camioneta por escuchar a Arjona a la siesta

Sucedió en la intersección de las calles Santa Fe y La Cangayé, donde personal de la División Patrulla Preventiva terminó presentándose para disuadir el altercado. En cuanto la Sala 911 recibió el llamado por desorden en la vía pública, personal de seguridad se hizo presente. Ambos involucrados terminaron por presentarse en la Comisaría Jurisdiccional.

El hecho tuvo lugar el domingo pasado en Resistencia, capital provincial. Luego de agraviar a la mujer de 45 años, el hombre de 51 años señaló la camioneta en anticipo del ataque. Enseguida se acercó hacia el lado del conductor, levantó el objeto que tenía en una de las manos y rompió el vidrio del parabrisas, dejándolo hecho trizas.

Al recibir el llamado de emergencia, personal de la Comisaría Jurisdiccional se acercó al domicilio. Luego de oír la historia, se dirigió al domicilio del atacante para constatar la versión. El hombre terminó por asumir que había provocado la rotura del parabrisas y declaró que el ataque se debió a que la mujer estaba escuchando la música a un volumen elevado.

El periódico Diario Norte informó que la música que sonaba en la casa de la mujer agredida pertenecía a Ricardo Arjona. Luego de la intervención de agentes del 911, se dejó asentada la denuncia por escrito. La documentación policial registró las declaraciones de los protagonistas y también la descripción del ataque al vehículo.

