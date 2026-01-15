Le rompió el parabrisas de la camioneta de un palazo por escuchar Arjona a todo volumen

“Para gustos, los colores”, dice el refrán y en Chaco, mientras que a una vecina parecía encantarle el rosa, otro vecino lo odiaba. Una mujer denunció a un vecino de su cuadra por haber dañado el parabrisas de su vehículo. En cuanto la policía intervino, el acusado asumió la responsabilidad por el acto. Según trascendió, el enojo del atacante se desencadenó porque su vecina estaba escuchando música de Ricardo Arjona a todo volumen.