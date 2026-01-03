Presencias esperadas: de Bad Bunny a Ricardo Arjona, y con muchos nombres más

Los dos nombres más importantes de la actualidad de la música popular puertorriqueña estarán en febrero en el país, para mostrar su reggeaton. Yandel debutará en formato solista sinfónico (con gran orquesta) el miércoles 11, con nuevas versiones de sus mayores éxitos; mientras que el 13, 14 y 15, Bad Bunny aterrizará con su tour “Debí tirar más fotos” en River Plate.
El 13 y 14 también actuarán Sin Bandera, el dúo romántico que integran el mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris, que celebrará 25 años de trayectoria con el show “Escenas” en el Movistar Arena (además irá a Rosario, Mendoza y Córdoba).
El español Alejandro Sanz estará el 6 y 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo con “¿Y ahora qué?”; y una semana más tarde, Chayanne presentará “Bailemos otra vez tour” en Vélez. En otro registro musical, Matteo Bocelli (hijo del tenor Andrea Bocelli) cantará el 1 de marzo en el teatro Coliseo; mientras que El Cigala hará “Flamenco y son” el 18 de abril en el Gran Rex.
Mayo será el turno del guatemalteco Ricardo Arjona, quien llenará 12 Movistar Arena con sus recitales “Lo que el seco no dijo” entre el 1 y el 24 (sólo quedan algunas entradas para el show del domingo 10). Para el segundo semestre se anuncia al cantautor uruguayo Jorge Drexler, quien tendrá dos fechas, el 6 y 7 de octubre, en el Movistar Arena.