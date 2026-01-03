Presencias esperadas: de Bad Bunny a Ricardo Arjona, y con muchos nombres más

Mayo será el turno del guatemalteco Ricardo Arjona, quien llenará 12 Movistar Arena con sus recitales “Lo que el seco no dijo” entre el 1 y el 24 (sólo quedan algunas entradas para el show del domingo 10). Para el segundo semestre se anuncia al cantautor uruguayo Jorge Drexler, quien tendrá dos fechas, el 6 y 7 de octubre, en el Movistar Arena.