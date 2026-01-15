Mariela Alderetes, la suscriptora que ganó el iPhone 17 Pro y transformó el premio en un mensaje de concientización

Más allá del premio, la ganadora aprovechó el espacio para compartir su experiencia personal y dejar un mensaje de concientización. Mariela atraviesa un tratamiento por cáncer de mama, diagnóstico que recibió a partir de un simple cambio de color en la piel. “No fue un nódulo, fue un detalle mínimo. Detectar a tiempo salva la vida”, remarcó, al tiempo que instó a las mujeres a observarse y realizar controles médicos.