Mariela Alderetes, la suscriptora que ganó el iPhone 17 Pro y transformó el premio en un mensaje de concientización
En una charla que combinó alegría, agradecimiento y un potente mensaje de vida, LA GACETA concretó la entrega del iPhone 17 Pro correspondiente a uno de sus sorteos exclusivos para suscriptores. La ganadora fue Mariela Alderetes, quien recibió el celular de manos de Alejandra Barros, gerenta de Marketing del diario.
Visiblemente emocionada, Mariela contó en "Buen Día Verano" que se enteró de la noticia en una situación muy particular. “Me llegó el mensaje un martes 13, en plena consulta médica. Pensé que era mentira”, relató. “Nunca tuve suerte en sorteos, salvo una vez en mi vida, cuando ingresé a la Escuela Normal. Por eso esto fue una sorpresa enorme”.
Más allá del premio, la ganadora aprovechó el espacio para compartir su experiencia personal y dejar un mensaje de concientización. Mariela atraviesa un tratamiento por cáncer de mama, diagnóstico que recibió a partir de un simple cambio de color en la piel. “No fue un nódulo, fue un detalle mínimo. Detectar a tiempo salva la vida”, remarcó, al tiempo que instó a las mujeres a observarse y realizar controles médicos.
Durante su testimonio, agradeció profundamente al equipo médico que la acompañó durante más de un año y medio de tratamiento, así como a su familia, amigas y compañeros de trabajo. “El proceso es duro, pero si estamos bien acompañadas, el amor es sanador. No estamos solas”, afirmó.
Por su parte, Alejandra Barros aclaró el valor de estos encuentros: “Además de entregar un premio, hoy tuvimos la posibilidad de escuchar un mensaje que puede llegar a muchas personas. Eso también es parte de lo que buscamos como medio”.
Finalmente, LA GACETA invita a lectores y lectoras a sumarse a la comunidad de suscriptores. “Todo el 2026 estará lleno de este tipo de acciones. Mimamos a nuestros suscriptores porque acompañarnos también es un acto de amor”, concluyó la gerenta de Marketing.