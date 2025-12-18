LA GACETA sortea un iPhone 17 Pro entre sus suscriptores

De cara a fin de año, LA GACETA lanza una promoción especial para sus lectores: quienes se suscriban a su plan Acceso Digital Individual + Club LA GACETA participarán del sorteo de un iPhone 17 Pro de 256 GB, uno de los teléfonos más buscados del mercado.
La iniciativa busca premiar la fidelidad de los lectores y sumar nuevos suscriptores al ecosistema digital del diario, que ofrece acceso ilimitado a contenidos periodísticos, notas exclusivas y beneficios especiales a través del Club LA GACETA.
Acceso Digital Individual + Club LA GACETA
Este plan tiene un costo de $4.999 por mes durante los primeros tres meses (luego $18.499) e incorpora todos los beneficios del acceso digital, además de una tarjeta Club LA GACETA, que permite acceder a descuentos y promociones exclusivas en comercios adheridos.
Cómo participar del sorteo
Todas las personas que se suscriban al Acceso Digital Individual + Club LA GACETA participan automáticamente del sorteo del iPhone 17 Pro. No es necesario realizar trámites adicionales: alcanza con suscribirse o mantener activa la suscripción durante el período de la promoción.