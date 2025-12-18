Secciones
SociedadActualidad

LA GACETA sortea un iPhone 17 Pro entre sus suscriptores
LA GACETA sortea un iPhone 17 Pro entre sus suscriptores
Hace 11 Min

De cara a fin de año, LA GACETA  lanza una promoción especial para sus lectores: quienes se suscriban a su plan Acceso Digital Individual + Club LA GACETA participarán del sorteo de un iPhone 17 Pro de 256 GB, uno de los teléfonos más buscados del mercado.

La iniciativa busca premiar la fidelidad de los lectores y sumar nuevos suscriptores al ecosistema digital del diario, que ofrece acceso ilimitado a contenidos periodísticos, notas exclusivas y beneficios especiales a través del Club LA GACETA.

Acceso Digital Individual + Club LA GACETA

Este plan tiene un costo de $4.999 por mes durante los primeros tres meses (luego $18.499) e incorpora todos los beneficios del acceso digital, además de una tarjeta Club LA GACETA, que permite acceder a descuentos y promociones exclusivas en comercios adheridos.

Cómo participar del sorteo

Todas las personas que se suscriban al Acceso Digital Individual + Club LA GACETA participan automáticamente del sorteo del iPhone 17 Pro. No es necesario realizar trámites adicionales: alcanza con suscribirse o mantener activa la suscripción durante el período de la promoción.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Club LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
3

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
4

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria
5

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste
6

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Más Noticias
El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: Antes era muy difícil hacerlos en casa

Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: "Antes era muy difícil hacerlos en casa"

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con mucho calor en toda la provincia

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con mucho calor en toda la provincia

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Comentarios