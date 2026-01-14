Celulares sin aranceles: ¿cuánto bajarán los precios desde este jueves 15 de enero?

Una medida clave del Gobierno nacional entra en vigencia este jueves y promete sacudir el mercado tecnológico en Argentina. A partir del 15 de enero de 2026, los teléfonos celulares importados dejarán de pagar aranceles aduaneros, pasando de la alícuota actual del 8% al 0%.
El objetivo oficial es claro: fomentar la competencia y facilitar el acceso a la tecnología. Según estimaciones oficiales, esta quita impositiva podría traducirse en una baja de hasta el 30% en los precios finales para los consumidores, aunque el impacto en las vidrieras podría no ser inmediato.
Los modelos más buscados que podrían bajar de precio
Con la llegada del arancel cero, los ojos de los consumidores están puestos en las marcas líderes como Samsung y Apple, pero especialmente en Xiaomi, que se consolidó como el jugador más fuerte en la relación precio-calidad en Argentina.
Entre los dispositivos más vendidos de 2025 que podrían ver reflejada esta baja se encuentran:
Xiaomi Redmi 14c: Un éxito en ventas con pantalla de 6,88", procesador Helio G81 Ultra y 256GB de memoria.
Xiaomi Poco C75: Reconocido por su resistencia al polvo y gran autonomía.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro: La opción de gama media alta con pantalla AMOLED de 6,67" y cámaras de alta resolución.
El conflicto en Tierra del Fuego: preocupación por el empleo
No todo es optimismo. La medida generó un fuerte rechazo en el sur del país. Desde la UOM de Río Grande, expresaron su "absoluta preocupación", advirtiendo que la quita de aranceles atenta directamente contra la producción nacional.
El régimen industrial de Tierra del Fuego representa el 78% de la economía de la isla y genera unos 8.500 puestos de trabajo directos. Según los gremios, la competencia con los productos importados a arancel cero pone en riesgo la continuidad de las fábricas locales, que ya han protagonizado medidas de fuerza en meses anteriores.